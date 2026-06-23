ΑΕΚ: Μπαρίνοφ υπό προϋποθέσεις και η περίπτωση χαφ που δουλεύεται αθόρυβα 

24ωρο ονοματολογίας το τελευταίο για την ΑΕΚ με το σύνολο των περιπτώσεων να μην έχει έχει καμία βάση, πλην μιας. Του Ντμίτρι Μπαρίνοφ που μπορεί να απασχολήσει υπό ειδικές συνθήκες.

Αρχικά να πούμε ότι όλα τα σενάρια χθες και σήμεραρα που ενέπλεξαν την Ένωση με τους Τσερνίκοφ, Εντσάμ και Σέχου δεν έχουν καμία υπόσταση. Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τις παραπάνω περιπτώσεις άρα πρόκειται για δημοσιεύματα χωρίς βάση.

Το μόνο όνομα που έχει δει το φως της δημοσιότητας και βρίσκεται στην κιτρινόμαυρη ατζέντα είναι αυτό του Ντμίτρι Μπαρίνοφ. Ο 29χρονος διεθνής Ρώσος μέσος της ΤΣΣΚΑ, τον οποίο γνωρίζει άριστα ο Μάρκο Νίκολιτς από την Λοκομοτίβ Μόσχας όπου τον είχε παίκτη, είναι δεδομένο πως άρεσε και αρέσει καθώς έχει το πακέτο χαρακτηριστικών που ψάχνει ο προπονητής (6αρο-8άρι με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά).

Πρόκειται ωστόσο, όπως έχουμε ξαναγράψει, για μια πολύ περίπλοκη υπόθεση καθώς ως γνωστόν δεν μπορούν να μεταφερθούν κεφάλαια από ελληνική σε ρωσική ομάδα επομένως δεν μπορεί να γίνει και αγορά του ποδοσφαιριστή ο οποίος παρεπιπτόντως αποκτήθηκε πέρυσι με 2 εκατ. ευρώ από την Λοκομοτίβ και δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ μέχρι το 2029.

Οι πληροφορίες που έρχονται από τη Ρωσία αναφέρουν πως στην ΤΣΣΚΑ δεν έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Μπαρίνοφ την πρώτη του σεζόν (κατέγραψε 15 συμμετοχές) χωρίς βέβαια κανένας να λέει ότι μπορεί ο παίκτης να μείνει ελεύθερος. Εάν αυτό συνέβαινε πάντως, τότε η κουβέντα θα έμπαινε σε μια διαφορετική βάση και η ΑΕΚ θα κινούνταν για να τον αποκτήσει. Για την ώρα ο Μπαρίνοφ έχει συμβόλαιο μέχρι το '29 επομένως η ΑΕΚ κοιτά προς άλλες κατευθύνσεις για την ενίσχυση του άξονα...

Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς έχουν αξιολογήσει και ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών και υπάρχει ξεκάθαρη ιεραρχία αλλά και βασικός στόχος που δουλεύεται αθόρυβα. Όπως έχουμε ξαναπεί η ΑΕΚ θα πάρει παίκτη διαφοράς για τον άξονα που θα μπορεί να παίξει τον ρόλο που έπαιξαν φέτος Μαρίν και Πινέδα και θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, θα είναι δηλαδή ένα 6αρο-8άρι με καλά τεχνικά στοιχεία.

Οι άλλες κινήσεις της ΑΕΚ

Από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα - πέραν της απόκτησης του χαφ - να πάρουν και έναν κεντρικό αμυντικό για το βασικό rotation. Θυμίζουμε πως ήδη έχει αποκτηθεί ο Ουκρανός Ολεξάντρ Ζούμπκοφ για τη μεσοεπιθετική γραμμή ο οποίος κόστισε 4 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους, μια μεταγραφή που ολοκληρώθηκε αθόρυβα και δείχνει το... δρόμο με ποιον τρόπο κινείται η ΑΕΚ και πόσο ψηλά στοχεύει ευρύτερα στις κινήσεις της.