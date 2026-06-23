Πατρίκης: «Θέλουμε να κοιτάξουμε ψηλά»

Η Εθνική Νέων Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ U20 και την Πέμπτη (25/6) αναχωρεί για την Ιταλία όπου θα πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά. Ο αρχηγός της ομάδας, Ανδρέας Πατρίκης, αναφέρθηκε στα δύο πρώτα τεστ της ομάδας, αλλά στους στόχους που έχει θέσει.

«Πιστεύω ότι το πρώτο δείγμα ήταν θετικό για εμάς. Στα δύο φιλικά με την Τουρκία πιστεύω ότι δείξαμε χαρακτήρα, απέναντι σε μια πραγματικά δυνατή ομάδα και θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Ο Πατρίκης αναφέρθηκε στην πορεία ως τα πρώτα φιλικά, μετά από ένα δυνατό πρώτο στάδιο προετοιμασίας στο Ηράκλειο: ‘Όλη αυτή η διαδικασία μας κάνει καλύτερους. Έχουμε δέσει περισσότερο ως ομάδα και είναι κάτι που θα μας βοηθήσει στην πορεία και στο Ευρωμπάσκετ, όταν έρθουν οι επίσημοι και συνεχόμενοι αγώνες. Αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή μέσα από τα φιλικά είναι να γινόμαστε καλύτεροι στο δρόμο για τη Σλοβενία. Έχουμε γίνει μια γροθιά, είμαστε εκεί για ό.τι χρειαστεί ο διπλανός μας και είναι η καλύτερη βάση για τη συνέχεια».

Η ομάδα βλέπει ψηλά και ο Πατρίκης δεν διστάζει να το δηλώσει: «Έχουμε βάλει ήδη πίεση στους εαυτούς μας μόνοι μας. Θέλουμε να κοιτάξουμε ψηλά. Θα θέλαμε να επιστρέψουμε με ένα μετάλλιο. Βρίσκουμε κάθε μέρα τη δύναμη να προσπαθούμε ακόμη περισσότερο. Έχουμε επτά αγώνες στο ευρωμπάσκετ, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή και το ξέρουμε, τα συναισθήματα εναλλάσσονται και αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Το επόμενο βήμα είναι τα τρία φιλικά στο Ντομέτε ντι Καντόρε, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ιταλία και την Γερμανία, τρεις πολύ δυνατούς αντιπάλους: «Θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ για εμάς. Πιστεύω θα μας βοηθήσουν πολύ και ιδιαίτερα αυτό με την Ισπανία, η οποία είναι και στον όμιλό μας στο Ευρωμπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε όμως για το καλύτερο και τη νίκη σε κάθε παιχνίδι όπως κάναμε και στην Τουρκία».

Η Ελλάδα νίκησε εύκολα την Τουρκία στο πρώτο φιλικό με το δεύτερο παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση. Εκεί όπου το έστειλε η συνεργασία των Νικολαϊδη – Πατρίκη: «Έχουμε ήδη καλές συνεργασίες ως ομάδα και αυτή ήταν μια από αυτές. Ο Αποστόλης (Νικολαϊδης) μετά από καλό σκριν, έδωσε την πολύ καλή πάσα, είχε την υπομονή και την σωστή επιλογή και το παιχνίδι πήγε στο έξτρα πεντάλεπτο όπου πήραμε τη νίκη».

Η Εθνική Νέων Ανδρών μετά από την Ιταλία θα επιστρέψει στο Ηράκλειο, όπου θα δώσει τα δύο τελευταία φιλικά με την Πολωνία: ‘Στο Ηράκλειο οι συνθήκες προετοιμασίας ήταν ιδανικές. Είχαμε τα πάντα, ό.τι χρειαζόμασταν, η φιλοξενία είναι εξαιρετική και θα επιστρέψουμε για τα τελευταία φιλικά πριν αναχωρήσουμε για το Ευρωμπάσκετ».