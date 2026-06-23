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Παπαθεοδώρου: «Κύκλωσε τους μεταγραφικούς του στόχους ο Παναθηναϊκός και προχωράει για μίνιμουμ 5 κινήσεις»

Μπάσκετ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox .

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο:

 

Παπαθεοδώρου: «Κύκλωσε τους μεταγραφικούς του στόχους ο Παναθηναϊκός και προχωράει για μίνιμουμ 5 κινήσεις»