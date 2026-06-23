Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η τελευταία φωτογραφία της πριν δολοφονηθεί - Με σακούλες στα χέρια πηγαίνει στον δράστη

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φέρνει στο φως τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν από τη δολοφονία της. Στο υλικό, η Σταυρούλα διακρίνεται να περπατά ανυποψίαστη στο Βαρύπετρο Χανίων, κρατώντας σακούλες με ψώνια, ενώ κινείται σε μικρή απόσταση από την κατοικία όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, διαπράχθηκε η δολοφονία.

Οι εικόνες απαθανατίζουν τη 45χρονη περίπου 80 μέτρα μακριά από το σπίτι, χωρίς να φαίνεται να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που επρόκειτο να ακολουθήσει λίγη ώρα αργότερα.

Μάλιστα τα αντικείμενα που κρατούσε, εντοπίστηκαν στη συνέχεια μέσα στην οικία.

Το υλικό βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών και εξετάζεται ως μέρος της έρευνας για τη στυγερή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Χανίων.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελίας Χανίων ο 43χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο 43χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 45χρονης, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, πέρασε το πρωί το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί για την πολύκροτη υπόθεση.

Ωστόσο, έξω από το δικαστικό μέγαρο, επικράτησε ένταση με φίλη της 45χρονης να ξεσπά φωνάζοντας προς τον κατηγορούμενο, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη της για το έγκλημα.

"Βρομιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι", του φώναξε χαρακτηριστικά σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Την ίδια ώρα, βαθιά συντετριμμένοι είναι συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας, ζητώντας δικαιοσύνη για τη δολοφονία της. Ο αδελφός της μίλησε με σκληρά λόγια για τον δράστη, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή του για τον τρόπο που χάθηκε η αδελφή του.

"Έίναι ένα τέρας. Η γυναίκα του είναι ακόμα χειρότερο τέρας από αυτόν", σημείωσε από την πλευρά του έξω από τα δικαστήρια.