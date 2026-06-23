ΑΕΛ Novibet: Ναυάγιο και με Στυλιανό - Στον... αέρα η ΠΑΕ

Οι «βυσσινί» διέκοψαν τις επαφές με τον υποψήφιο να αναλάβει την ομάδα.

Στον… αέρα είναι η ΑΕΛ.

Μετά τον Ζήση Ντελόπουλο, ναυάγησαν και οι συζητήσεις με τον Ζήση Στυλιανό για να αναλάβει τις μετοχές της ομάδας, με τον οποίο είχαν πέσει υπογραφές σε σύμφωνο εμπιστευτικότητας.

Με ανακοίνωση της μάλιστα, η ΑΕΚ «καρφώνει» τον κ. Στυλιανο τον οποίο, χωρίς να κατονομάσει, «κατηγορεί» ότι… «παρά τις δημόσιες αναφορές περί οικονομικής επιφάνειας, δεν κατέθεσε ούτε τις ελάχιστες απαιτούμενες εγγυήσεις, ούτε επέδειξε την αναγκαία διάθεση συνεργασίας για την ολοκλήρωση μιας σοβαρής και αξιόπιστης διαδικασίας».

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η διοίκηση του ερασιτεχνικού σωματείου της Λάρισας φαίνεται να έχει υπερβεί τα θεσμικά όρια του ρόλου της, χωρίς να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Είναι προφανές ότι το μητρικό σωματείο είχε συμμετοχή στις επαφές και τις διεργασίες που αφορούσαν τον υποψήφιο επενδυτή, ο οποίος, παρά τις δημόσιες αναφορές περί οικονομικής επιφάνειας, δεν κατέθεσε ούτε τις ελάχιστες απαιτούμενες εγγυήσεις, ούτε επέδειξε την αναγκαία διάθεση συνεργασίας για την ολοκλήρωση μιας σοβαρής και αξιόπιστης διαδικασίας.

Σε κάθε επιχειρηματική διαπραγμάτευση, όσοι διαθέτουν πραγματική οικονομική δυνατότητα, βούληση και σχέδιο, βρίσκουν τον τρόπο να υπερβούν τα εμπόδια και να αποδείξουν εμπράκτως τις προθέσεις τους. Αυτό συνέβη και το 2022, όταν η ΑΕΛ πουλήθηκε από τον αείμνηστο Αλέξη Κούγια, στον κύριο Αχιλλέα Νταβέλη με σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και σημαντική επένδυση κεφαλαίων, γεγονός που τότε είχε γίνει αποδεκτό με ικανοποίηση από την κοινωνία της Λάρισας.

Αντιθέτως, στη σημερινή περίπτωση, οι μετοχές τέθηκαν στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα από τις 15 Ιουνίου έως και την 28η Ιουνίου, χωρίς ωστόσο να κατατεθεί οποιαδήποτε εγγύηση ή να προσκομιστεί το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο που να πιστοποιεί τη δυνατότητα ανάληψης των ευθυνών από τον υποψήφιο στις οικονομικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ.

Προκαλεί, συνεπώς, εντύπωση το γεγονός ότι η διοίκηση του ερασιτεχνικού σωματείου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόρριψη μιας πρότασης η οποία δεν συνοδεύτηκε από τα στοιχειώδη προαπαιτούμενα που απαιτούνται για τη διασφάλιση του παρόντος και του μέλλοντος της ΑΕΛ.

Οι πραγματικοί φίλαθλοι της ομάδας καλούνται να επιδείξουν λίγη ακόμη υπομονή. Η διοίκηση της ΠΑΕ διαθέτει πλήρη γνώση των δεδομένων και ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των συμφερόντων της ΑΕΛ, μακριά από σκοπιμότητες, πιέσεις και προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων.

Όσοι επιθυμούν ή οραματίζονται την αγωνιστική και διοικητική απαξίωση της ΑΕΛ, οδηγώντας την σε χαμηλότερες κατηγορίες, θα διαπιστώσουν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί όσο η παρούσα διοίκηση ασκεί τα καθήκοντά της με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή παραβατικής ή βίαιης συμπεριφοράς από μικρές ομάδες ατόμων που επιχειρούν να επιβάλουν την παρουσία και τις επιδιώξεις τους μέσω εκφοβισμού και έντασης. Τα πρόσφατα γεγονότα προκάλεσαν δικαιολογημένη κατακραυγή και καταδικάστηκαν από το σύνολο του κοινωνικού γίγνεσθαι και όχι μόνο του αθλητικού.

Η ΑΕΛ δεν έχει ανάγκη από όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το όνομά της για προσωπικές ή αλλότριες επιδιώξεις. Αντιθέτως, έχει ανάγκη από σοβαρότητα, διαφάνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στους θεσμούς.

Η παρούσα διοίκηση επαναλαμβάνει ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό η παραμονή της στη διοίκηση της ΠΑΕ. Είναι έτοιμη να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, εφόσον παρουσιαστεί σοβαρός επενδυτής, ο οποίος θα είναι σε θέση να εγγυηθεί με σαφή, αξιόπιστο και αποδεδειγμένο τρόπο την κάλυψη των υποχρεώσεων και τη διασφάλιση του μέλλοντος της ΑΕΛ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, ως θεματοφύλακας της ιστορίας, της συνέχειας και της προοπτικής του συλλόγου, γνωρίζει, αξιολογεί και αποφασίζει με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον της ομάδας και του κόσμου της.