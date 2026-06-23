Αποθέωσε το trade του Γιάννη στους Χιτ ο Μάτζικ: «Πολύ μεγάλη κίνηση, κορυφαίος παίκτης»

Ο Μάτζικ Τζόνσον με ανάρτησή του σχολίασε τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ κι αποθέωσε τον «Greek Freak».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο ιδιοκτήτης των Μαϊάμι Χιτ, Μίκι Άρισον, και ο γιος του, CEO των Νικ Άρισον, ολοκλήρωσαν μια πολύ μεγάλη ανταλλαγή για τον σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις από τους Μπακς. Βάλτε τους ακριβώς δίπλα στους Παγκόσμιους Πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς στην Ανατολική Περιφέρεια!

Οι άνθρωποι θα μιλήσουν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, και πρέπει να το κάνουν γιατί αυτός και ο Νίκολα Γιόκιτς είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες στο πρωτάθλημα, αλλά μην υποτιμάτε πόσο σημαντική είναι η απόκτηση του Μπόμπι Πόρτις.

Η ικανότητα του Μπόμπι να σουτάρει από τη γραμμή των τριών πόντων και η σκληράδα του, θα είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας της Χιτ! Και παρεμπιπτόντως, αυτή η front line των Χιτ με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις πρόκειται να είναι απίθανη και τόσο διασκεδαστική να τη βλέπεις να παίζει»!