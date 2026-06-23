Βάβαλης: Ανέλαβε την Κυπελλούχο Γεωργίας Ντίλα Γκορι – Έκτη ξένη ομάδα στην καριέρα του!

Η Κυπελλούχος και δευτεραθλήτρια Γεωργίας, Ντίλα Γκόρι αποτελεί το νέο σταθμό στην καριέρα του Άκη Βάβαλη. Στα 40 του αναλαμβάνει ως χεντ κόουτς τον έκτο κατά σειρά ξένο σύλλογο.

Η Ντίλα Γκόρι βρίσκεται στην έκτη θέση και στο -6 από την κορυφή του πρωταθλήματος Γεωργίας, με τον Έλληνα τεχνικό να προσλαμβάνεται με στόχο να επαναφέρει τον σύλλογο στις πρώτες θέσεις.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βάβαλης στα 40 του έχει ήδη κοουτσάρει σε πέντε διαφορετικές χώρες και έξι συνολικά ξένες ομάδες. Πρόκειται για τις Βάσαλουντ (Σουηδία), Κρούμοβγκραντ και Μοντάνα (Βουλγαρία), Ντρίτα (Κόσοβο) και Ζένις (Καζακστάν).

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ντίλα Γκόρι θα πάρει μέρος στο Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει στις 9 Ιουλίου την Βίρτους από το Σαν Μαρίνο. Μάλιστα σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίζει στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League τον Απόλλωνα Λεμεσού.