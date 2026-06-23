Λίσι: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας!» (vid)

Αλέσιο Λίσι, οι πρώτες συστάσεις - Όλα όλα αποκάλυψε ο Ιταλός τεχνικός στην πρώτη του συνέντευξη στην κάμερα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός στο PAOK TV:

Τι σκεφτήκατε και τι γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ όταν ακούσατε για το ενδιαφέρον του συλλόγου; «Γνωρίζω φυσικά την ομάδα. Καθώς είναι μία ευρωπαϊκή ομάδα και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μία καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω την ομάδα».

Γιατί αποφάσισε να έρθει στον ΠΑΟΚ; «Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα όταν πρέπει να επιλέξω».

Πως πήγαν οι συζητήσεις με τους Μάτος-Βιεϊρίνια; «Πολύ καλά! Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή και το πρώτο meeting, όλα πήγαν καλά και κατέληξαν καλά».

Τι είδους προπονητής είναι ο Αλέσιο Λίσι; Τι είδους ποδόσφαιρο θα παίξει ο ΠΑΟΚ του Λίσι; «Θέλω μία ομάδα που να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μία πραγματικά επιθετική ομάδα, μία πιεστική ομάδα».

Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που ζητάτε από τους παίκτες σας; «Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για τον σύλλογο και τους οπαδούς, διότι ξέρουν ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα».

Ένα μήνυμα ή μία υπόσχεση στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε γι αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε».