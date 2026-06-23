«Θέλει τον Λαπροβίτολα η Παρτιζάν»

Η Παρτιζάν φέρεται να επιθυμεί την απόκτηση του Νίκολας Λαπροβίτολα. Στο κόλπο και η Μπανταλόνα.

Όπως αναφέρει το «encestando», ο Αργεντινός πλέι μέικερ δεν έχει καμία κρούση από την Μπαρτσελόνα για ανανέωση της συνεργασίας του και επιθυμεί να συνεχίσει στο υψηλό επίπεδο.

Κάπου εκεί στην εξίσωση μπαίνει η Παρτιζάν, που θέλει να αποκτήσει τον Λαπροβίτολα, με «όπλο» τον Χουάν Πεναρόγια, που ξέρει τον Αργεντινό άσο από την κοινή τους θητεία στην Μπαρτσελόνα.

Στο κόλπο για την απόκτηση του Λαπροβίτολα είναι και η Μπανταλόνα, με τον παίκτη ωστόσο να θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Euroleague.

Ο Αργεντινός πλέι μέικερ στη διοργάνωση τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα μέτρησε 8 πόντους και 3,8 ασίστ μέσο όρο.