Η απάντηση Χαρδαλιά στους βανδαλισμούς έξω από το σπίτι του: «Κανένας δεν θα μας τρομοκρατήσει»

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς απάντησε με δήλωσή του στους χθεσινοβραδινούς βανδαλισμούς που σημειώθηκαν έξω από το σπίτι του στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 23:00 ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με σπρέι στους εξωτερικούς τοίχους της οικίας του περιφερειάρχη, καθώς και σε γειτονικές πολυκατοικίες.

Τα συνθήματα αφορούσαν την υπόθεση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στρέφονταν προσωπικά κατά του κ. Χαρδαλιά.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως «ο δημοκρατικός διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς εκβιασμών και απειλών. Η Πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να εφαρμόσει τον νόμο», ενώ πρόσθεσε πως «κανένας δεν θα μας φοβίσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά

«Οι χθεσινοί βανδαλισμοί συνιστούν μια αθλιότητα.

Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Το ζήτημα των Προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Αυτή η ολιγωρία της Πολιτείας επέτρεψε να παγιωθεί μια κατάσταση χωρίς κανόνες, χωρίς προοπτική.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν δημιούργησε το πρόβλημα. Αντιθέτως, είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

Ο δημοκρατικός διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς εκβιασμών και απειλών. Η Πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να εφαρμόσει τον νόμο.

Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα Προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλώς, λαϊκίζουν.

Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβίσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα».

Πηγή: newsbomb.gr