Ντομένικο Λα Μάρκα (SportItalia TV) στο SDNA: «Ηγέτης, νικητής και σημείο αναφοράς ο Στέφαν Ντε Φράι»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναλύει στο SDNA τον έμπειρο στόπερ που με τις φανέλες των Ίντερ -Λάτσιο... όργωσε τα γήπεδα του «Καμπιονάτο» και εξηγεί γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να προχωρούν τις επαφές τους με τον πολύπειρο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό και τα τελευταία ρεπορτάζ από την Ιταλία να αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, το Τριφύλλι θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με τεράστιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έναν αμυντικό που για περισσότερο από μία δεκαετία αγωνίστηκε στη Serie A, φορώντας τις φανέλες της Λάτσιο και της Ίντερ.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ντομένικο Λα Μάρκα ((SportΙtalia TV - φωτ.) ο οποίος κατέθεσε τη δική του άποψη για τον 34χρονο στόπερ και εξήγησε τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό.

Από τ o Μουντιάλ, στην κορυφή της Serie A

Σύμφωνα με τον Λα Μάρκα, ο Ντε Φράι συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον αξιόπιστους και αναγνωρισμένους αμυντικούς που αγωνίστηκαν στη Serie A τα τελευταία χρόνια.

«Ο Ντε Φράι είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία, ο οποίος πέτυχε σημαντικά πράγματα στη Serie A και εξελίχθηκε με τα χρόνια σε έναν από τους πιο αξιόλογους αμυντικούς του πρωταθλήματος.

Η άφιξή του στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2014 αποτέλεσε την αφετηρία μιας εντυπωσιακής πορείας στην Ιταλία. Έχοντας ήδη ξεχωρίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας με την Εθνική Ολλανδίας, κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες και να καθιερωθεί άμεσα στο κορυφαίο επίπεδο.

Αργότερα, η μετακίνησή του στην Ίντερ τον έφερε σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, όπου εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της αμυντικής λειτουργίας».

Ο άνθρωπος του Ιντσάγκι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ιταλός δημοσιογράφος στη συνεργασία του Ντε Φράι με τον Σιμόνε Ιντσάγκι, τόσο στη Λάτσιο, όσο και στην Ίντερ.

Όπως εξηγεί, ο Ολλανδός ήταν για χρόνια ένας από τους πλέον έμπιστους ποδοσφαιριστές του Ιταλού τεχνικού, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην αμυντική γραμμή.

«Ήταν ένας από τους παίκτες που εμπιστευόταν περισσότερο ο Ιντσάγκι. Ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε για την αξιοπιστία του, την ηγετική του προσωπικότητα και την ικανότητά του να οργανώνει ολόκληρη την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Το στοιχείο που έκανε τον Ντε Φράι να ξεχωρίζει δεν ήταν ποτέ αποκλειστικά τα φυσικά του προσόντα. Αντίθετα, η ανάγνωση των φάσεων, η σωστή τοποθέτηση και η τεχνική του κατάρτιση αποτέλεσαν τα βασικά όπλα του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του»

Γιατί έχασε χρόνο συμμετοχής στην Ίντερ

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ίντερ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει επέλθει αγωνιστική κάμψη.

Ο Λα Μάρκα εξηγεί πως επρόκειτο περισσότερο για μία στρατηγική επιλογή του συλλόγου, ο οποίος επιδίωξε σταδιακά να ανανεώσει το ρόστερ του.

«Με τον Κρίστιαν Κίβου η Ίντερ αποφάσισε να δώσει περισσότερο χώρο στον Μπίσεκ, ενώ παράλληλα ποδοσφαιριστές όπως ο Μπαστόνι έχουν εξελιχθεί σε σχεδόν αναντικατάστατες μονάδες.

Επιπλέον, ο σύλλογος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ανανέωσης του ρόστερ και εξετάζει την απόκτηση νέων αμυντικών»

«Ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν ηγέτη»

Το σημαντικότερο κομμάτι σχετικά με τον Ντε Φράι, αφορά φυσικά το τι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Ο Ιταλός δημοσιογράφος εμφανίζεται απόλυτα ξεκάθαρος.

«Για τον Παναθηναϊκό θα πρόκειται για μία πολύ σημαντική μεταγραφή. Θα αποκτήσει έναν ηγέτη της άμυνας, έναν ποδοσφαιριστή συνηθισμένο να αγωνίζεται σε μεγάλα παιχνίδια και να διαχειρίζεται την πίεση.

Εξακολουθεί να διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αποδώσει σε υψηλό επίπεδο, αρκεί να βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου θα αισθάνεται ότι αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδίου.

Πιστεύω ότι μπορεί ακόμη να παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ειδικά σε μια ομάδα όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα νιώθει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του πρότζεκτ».

Η αξία που δεν αποτυπώνεται μόνο στο γήπεδο

Στα 34 του χρόνια, η σωστή διαχείριση της φυσικής του κατάστασης αποτελεί αναμφίβολα έναν σημαντικό παράγοντα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λα Μάρκα, τα στοιχεία που κουβαλά μαζί του ο Ντε Φράι ξεπερνούν κατά πολύ το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια αμυντική ενίσχυση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μεταδώσει νοοτροπία, προσωπικότητα και κουλτούρα νικητή σε όλη την ομάδα».

Ιδανικός για το ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Ιταλός δημοσιογράφος θεωρεί πως το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να αποδειχθεί ιδανικό περιβάλλον για τον πολύπειρο στόπερ.

Η ένταση των αγώνων δεν είναι αντίστοιχη με εκείνη της Serie A, γεγονός που θα του επιτρέψει να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία, την αντίληψη και την ποδοσφαιρική του ευφυΐα.

«Σε ένα πρωτάθλημα όπως το ελληνικό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Θα έχει την ευκαιρία να αποτελέσει βασικό στέλεχος ενός ιστορικού και φιλόδοξου συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός.

Μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο νοοτροπίας, προσωπικότητας και διαχείρισης των κρίσιμων στιγμών. Εξακολουθεί να μπορεί να προσφέρει αρκετές σεζόν υψηλής αξιοπιστίας και να εξελιχθεί σε απόλυτο ηγέτη της άμυνας».