Ήττα για την Παπαμιχαήλ και δεν συνεχίζει στο Wimbledon

Την ήττα από την Claire Liu γνώρισε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και έτσι δεν συνεχίζει στο Wimbledon.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (No 169) δεν μπόρεσε να περάσει το δύσκολο εμπόδιο της Claire Liu (No 145) με 6-2, 6-1 και έμεινε εκτός συνέχειας στα προκριματικά του Wimbledon, όπου συμμετείχε για 4η φορά στην καριέρα της.

Γενικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν καλύτερη από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, ωστόσο ήταν ένα ματς που γενικά δεν της πήγε καλά.

Αύριο θα συνεχιστούν και τα προκριματικά των ανδρών, όπου έχουμε ελληνική εκπροσώπηση από τον Στέφανο Σακελλαρίδη. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει για τον 2ο γύρο τον Αργεντινό Federico Coria.