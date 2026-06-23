Σκιαγραφώντας την νέα εποχή με Αλέσιο Λίσι...

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία επιλογή που θυμίζει Αμπέλ Φερέιρα και οδηγείται σε διαφορετική προσέγγιση, την οποία θα δούμε στην πορεία ποια ακριβώς κατεύθυνση θα πάρει. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος..

Το καλοκαίρι του 2019, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ τελεί σε κατάσταση σοκ. Η σαμπάνια από το πάρτι του νταμπλ στεγνώνει απότομα. Το μεθύσι γίνεται γρήγορα ένα ανυπόφορο hangover.

Κανείς δεν είναι σίγουρος για τους λόγους τους διαζυγίου με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ακούγονται πολλά, αλλά σημασία έχει μόνο η επόμενη ημέρα.

Ο Δικέφαλος του Βορρά κάνει μία γρήγορη έρευνα αγοράς και πληρώνει ρήτρα 2 εκατομμυρίων ευρώ για τον 41χρονο Αμπέλ Φερέιρα.

Έχει μόλις δύο χρόνια στο προπονητικό κουρμπέτι και το μεγαλύτερο του επίτευγμα είναι πως έχει βγάλει την Μπράγκα τέταρτη -την θέση δηλαδή που τερματίζει σχεδόν πάντα στην Πορτογαλία.

Έχει όμως τις καλύτερες συστατικές επιστολές, είναι εξαιρετικά φιλόδοξος, παρότι είναι εγωκεντρικός και δυσνόητος.

Fast forward επτά καλοκαίρια μετά. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ τελεί ξανά σε κατάσταση σοκ. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τους λόγους τους διαζυγίου, ακούγονται πολλά, αλλά σημασία έχει μόνο η επόμενη ημέρα.

Ο Δικέφαλος του Βορρά κάνει μία πιο εκτεταμένη αγοράς και καταλήγει ξανά σε έναν 41χρονο, τον Αλέσιο Λίσι.

Στο βιογραφικό του δεν έχει παρά 3,5 σεζόν ως πρώτος προπονητής, δεν έχει δουλέψει ποτέ του σε ομάδα που κάνει σκληρό πρωταθλητισμό, αλλά τον ακολουθούν πολύ καλές συστατικές επιστολές, είναι εξαιρετικές φιλόδοξος, σύγχρονος, ένας data driven προπονητής, συμβατός με την νέα εποχή.

Υπάρχει και μία ακόμα ομοιότητα. Το τακτικό τους προφίλ φαίνεται ασύμβατο σε σχέση με αυτό που έχει συνηθίσει, αυτό που υπάρχει στο πετσί του ΠΑΟΚ.

Ο Αμπέλ σταδιακά επιχειρεί να τα αλλάξει όλα. Φέρνει στην Ελλάδα ένα παράξενο 3-1-5-1, που δεν έχουμε ξαναδεί και με το οποίο ώρες - ώρες ο Δικέφαλος προκαλεί χάος στο γήπεδο, μπερδεύοντας τους αντιπάλους του.

Ο Πορτογάλος βλέπει τον ΠΑΟΚ ως τον εργαστήριο να εφαρμόσει στην πράξη το ποδόσφαιρο του μέλλοντος που θέλει να παίξει. Σταδιακά έρχεται σε ρήξη με όλη την παλιά φουρνιά των invincibles, θέλει να τα αλλάξει όλα.

Ζητά από τον Λέο Μάτος και τον Βιεϊρίνια να περιορίσουν τις κούρσες, να γίνουν ένα υβρίδιο κεντρικών αμυντικών, παίκτες παλιάς κοπής όπως ο Μπίσε, ο Βαρέλα και ο Ελ-Καντουρί δεν του κάνουν.

Επιχειρεί (ή επιδιώκει) μία βίαιη ανανέωση, μία ρηξικέλευθη ανανέωση, με αποφάσεις που τον κάνουν εξαιρετικά αντιδημοφιλή, σχεδόν ακατανόητο.

Ταυτόχρονα, απογειώνει τον Γιαννούλη σε έναν ρόλο που μοιάζει περισσότερο με εξτρέμ, παρά με μπακ, φέρνει σταδιακά στο παλκοσένικο τον Τζόλη.

Η μετάβαση δεν είναι εύκολη, αλλά την ημέρα που ανακοινώνεται ο υποβιβασμός του ΠΑΟΚ για την πλεκτάνη με την υπόθεση πολυιδιοκτησίας που καταρρίπτεται αργότερα, ο Δικέφαλος βρισκόταν στην κορυφή, πριν χαντακωθεί από τα απόνερα του τεχνητού σκανδάλου.

Ο Αμπέλ Φερέιρα έγινε κατανοητός, εκτιμήθηκε, πήρε τον σεβασμό που του αναλογούσε, μόνο όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ και σάρωσε τα πάντα στο διάβα του με την Παλμέιρας.

Το όραμα του για τον Δικέφαλο ήταν πολύ προχωρημένο από την εποχή του, είχε ελάχιστες πιθανότητες να υλοποιηθεί, αφού ο τρόπος του ήταν απότομος, σκληρός, συγκρουσιακός.

Η κορυφαία προπονητική σεζόν του Αλέσιο Λίσι, το αληθινό του τακτικό αριστούργημα αυτό προ διετίας στην μικρούλα Μιραντές, βασίστηκε σε ένα ιδιόμορφο 5-3-2 που τις περισσότερες φορές έμοιαζε με 3-5-2 και τους δύο μπακ να πατάνε συνεχώς την αντίπαλη περιοχή.

Ο Ιταλός τεχνικός με ένα τσούρμο δανεικών πιτσιρικάδων από ομάδες της Primera όπως η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Αλαβές, έφτιαξε μία ομάδα μοντέλο, που είχε νιάτα, εντάσεις, πρέσαρε δαιμονισμένα ψηλά και έπαιζε για να ταΐζει τον φορ της.

Ο 21χρονος Χοακίν Πανιτσέλι από τα αζήτητα της Αλαβές, έγινε μέσα σε μία σεζόν (21 γκολ σε 44 ματς) μεταγραφή 17 εκατομμυρίων ευρώ στην Στρασμπούρ, υποψήφιος για την Τσέλσι και παίκτης Εθνικής Αργεντινής.

Ο 22χρονος Γιον Γκοροσατέγκι, ένας άγουρος χαφ της ακαδημίας Sanse της Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετατρέπεται σε μέσο που η σημερινή χρηματιστηριακή του αξία είναι 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 21χρονος Ούγκο Ρινκόν, γίνεται στα χέρια του ένας σύγχρονος δεξιός μπακ-χαφ-εξτρέμ, ο οποίος φέτος έκανε 35 παιχνίδια στην Χιρόνα.

O 20χρονος Γιοέλ Ρόκα παίζοντας όλη την πλευρά απογειώνεται, είναι ο ίδιος Γιοέλ Ρόκα που φέτος προσπαθεί να πάρει ο Ολυμπιακός από την Χιρόνα με ένα πολύ σεβαστό ποσό.

Παίκτες όπως ο Ουνάι Εγκλιούθ και ο Ούρκο Ιθέτα γύρισαν πολύ πιο ώριμοι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και άλλοι (Λασούερ, Γκουτιέρεθ, Παραδά) βρήκαν συμβόλαια που ούτε θα ονειρεύονταν.

Ένα παρόμοιο μοτίβο υπήρξε στην Οσασούνα, παρότι ο Λίσι σε όλο το δεύτερο γύρο άλλαξε τακτικό σχηματισμό και πήγε με τετράδα στην άμυνα, απόδειξη ότι δεν είναι δογματικός, αλλά τακτικά ευέλικτος ανάλογο με το υλικό που έχει στα χέρια του.

Η ομάδα κι εκεί έπαιζε για τον target man, ο έμπειρος Κροάτης φορ, Άντε Μπούντιμιρ στα 35 του έκανε την δεύτερη πιο παραγωγική σεζόν στην καριέρα του με 19 γκολ.

Ο Βίκτορ Μουνιόθ από ένας σεσημασμένος, αλλά ανούσιος ντριμπλέρ επιπέδου ακαδημίας Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Λίβερπουλ.

Οι αντιρρησίες της επιλογής Λίσι αναφέρουν σχεδόν υποτιμητικά τις ομάδες στις οποίες εργάστηκε, τα μεγέθη της Λεβάντε, της Οσασούνα και της μικρούλας Μιραντές δεν συγκινούν τους περισσότερους.

Ακριβώς από τις ίδιες ομάδες, την Λεβάντε και την Οσασούνα (σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία μάλιστα) πέρασε και ο σεβάσμιος Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε όνομα στην μικρούλα Εϊμπαρ, ένα βασκικό χωριό 25.000 ψυχών.

Μέχρι να πάρει -στα 63 του- το χρίσμα στην Σεβίλλη, το ταβάνι του ήταν mid-table ισπανικοί σύλλογοι, κάτι που δεν αναιρεί ή χαρακτηρίζει την προπονητική του αξία, που βλέπουμε και στα μέρη μας.

Στο ποδόσφαιρο κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Τα βιογραφικά περιγράφουν τι έκανες πριν, όχι τι θα κάνεις μετά, σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον με καινούργιες συνθήκες, σταθερές και απαιτήσεις.

Ελάχιστοι προπονητές στα 41 τους, μπορούν να υποστηρίζουν ότι έτρεξαν δύο διαφορετικές ομάδες της Primera Division, αφήνοντας μάλιστα προπονητικό αποτύπωμα, όπως ο Αλέσιο Λίσι.

Κι ελάχιστοι μπορούν να δουν την μεγάλη εικόνα σε ότι αφορά το όραμα, την προσέγγιση και την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει στον ΠΑΟΚ.

Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι στην προσπάθεια αυτή θα χρειαστεί ισόποση στήριξη με αυτή που είχε ο προκάτοχος του.

Ο Ιταλός θα περπατήσει σε μία βαριά σκιά, που πιθανώς να τον κάνει να νιώσει άβολα, ασφυκτικά. Ωστόσο, δείχνει κάποιος που δεν φοβάται την πρόκληση, κάποιος με άγνοια κινδύνου που δεν τρέμει τα βαθιά.

Μία επιλογή με τρομερό ενδιαφέρον που πιθανώς να οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε μία άλλη, εντελώς διαφορετική προσέγγιση, την οποία θα δούμε στην πορεία ποια ακριβώς κατεύθυνση θα πάρει.

New era. Όπως ακριβώς το hastag της παρουσίασης του.

Νέα εποχή...