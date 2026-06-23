ΑΕΚ: «Τα μικρά παιδιά της Πάτρας, εμπνευσμένα από το Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι» - Λατρεία για Ηλιόπουλο (vid)

Οι εικόνες που έρχονται από την εκδήλωση του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην Πάτρα είναι υπέροχες με εκατοντάδες μικρά παιδιά να πρωταγωνιστούν στο κιτρινόμαυρο... party.

Μάλιστα, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ στέλνει το δικό της μήνυμα τονίζοντας: «Τα μικρά παιδιά της Πάτρας, εμπνευσμένα από το Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι και τον Δρόμο του Νικητή... Η εικόνα μιλάει από μόνη της... Αυτή είναι η Καρδιά, η Ψυχή και το Μέλλον της ΑΕΚ!!!».

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, στην εκδήλωση που έγινε στην Αχαΐα και την πόλη της Πάτρας βρέθηκαν εκατοντάδες μικρά παιδιά και έγιναν ένα με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Στα πλάνα, ξεχωρίζει η λατρεία των μικρών Ενωσιτών προς το Κύπελλο αλλά και προς το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της ομάδας ο οποίος και εκείνος απολάμβανε όλες αυτές τις στιγμές...