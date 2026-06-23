Λάτσιο: Ανακοίνωσε Γκατούζο ως το 2028

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γκατούζο είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ θα λαμβάνει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Νέος προπονητής για τη Λάτσιο, μετά την αποχώρηση του Μαουρίτσιο Σάρι. Ο λόγος για τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας και θα καθίσει στην άκρη του πάγκου των «λατσιάλι».

Η συμφωνία που υπέγραψε ο πρώην τεχνικός του ΟΦΗ είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ θα έχει λαμβάνειν το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

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