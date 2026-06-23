Αυστραλός μπήκε στο βιβλίο Γκίνες γιατί έχει τη δυνατότερη φωνή στον κόσμο - Ακούστε τον (vid)

Ο Τζόζεφ ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ, καθαριστής κλιματιστικών και επίτιμος τελάλης από την Καμπέρα της Αυστραλίας, αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Ρεκόρ Γκίνες ως ο άνδρας με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.

Ο 58χρονος κατάφερε να κατακτήσει το ρεκόρ, φωνάζοντας τη λέξη «now» (τώρα) με ένταση 122,4 ντεσιμπέλ. Το 1994 η δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, Ανναλίσα Φλάναγκαν, είχε αγγίξει τα 121,7 ντεσιμπέλ φωνάζοντας τη λέξη «quiet» (ησυχία»).

Η ένταση της φωνής του ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ αντιστοιχεί σε θορύβους όπως ένα αλυσοπρίονο σε λειτουργία, ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση ή μία σειρήνα ασθενοφόρου από κοντινή απόσταση.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν ήταν δυνατόν να προπονηθεί για μια τέτοια προσπάθεια, καθώς έπρεπε να διατηρήσει τη φωνή του για την ημέρα της καταγραφής. Χρειάστηκε επτά προσπάθειες για να επιτύχει το ρεκόρ, ενώ η φωνή του επηρεάστηκε για τις επόμενες δύο ημέρες.

Ο ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του ως τον άνδρα με την πιο δυνατή κραυγή καθώς δεν υπήρχε ξεχωριστό ρεκόρ για ανδρική φωνή και εξέφρασε την ικανοποίησή του που η Φλάναγκαν εξακολουθεί να διατηρεί τον τίτλο της γυναίκας με την πιο δυνατή φωνή.

Τι είναι ο τελάλης στην Αυστραλία και τι κάνει

Άρχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς έντασης φωνής όταν διορίστηκε επίσημος τελάλης της Καμπέρας, της πρωτεύουσας της Αυστραλίας, το 2017. Όπως εξηγεί το ΑP πρόκειται για έναν τιμητικό, μερικής απασχόλησης ρόλο που θεσπίστηκε από τις τοπικές αρχές και τον οποίο ο ίδιος θεωρεί «μια διασκεδαστική ενασχόληση». Ως τελάλης είναι γνωστός με το όνομα Λόρδος Τζόζεφ και συμμετέχει σε εκδηλώσεις της κοινότητας, σχολικές γιορτές και εκθέσεις αυτοκινήτων.

Ως μέλος της Αρχαίας και Τιμημένης Συντεχνίας των Τελάληδων της Αυστραλίας, συμμετέχει σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς. Το 2024 κέρδισε διαγωνισμό της συντεχνίας πετυχαίνοντας την πιο δυνατή εκφώνηση του παραδοσιακού «Oyez, Oyez, Oyez» με ένταση στα 98 ντεσιμπέλ.

Ο Αυστραλός πειραματίστηκε με πολλές λέξεις για το ρεκόρ πριν καταλήξει στη λέξη «now». Το παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφηκε στις 2 Μαΐου σε ραδιοφωνικό στούντιο στην Καμπέρα, παρουσία ειδικού ακουστικής και μαρτύρων, ενώ η επιβεβαίωση από τα Ρεκόρ Γκίνες ανακοινώθηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο ΜακΓκρέιλ-Μπέιταπ καταρρίπτει παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς το 2019 είχε σημειώσει ρεκόρ ταχύτητας στην τοξοβολία. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να υπερασπιστεί τα ρεκόρ του και τονίζει ότι «υπάρχουν για να καταρρίπτονται».

Πηγή: iefimerida.gr