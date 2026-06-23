Ο χάρτης της Super League 2 για την περίοδο 2026-27

Αυτές είναι οι ομάδες που θα παίξουν τη νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία μετά την οριστικοποίηση της ανόδου του ΠΑΣ Πύργου.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή του Άρη Πετρούπολης που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για τον ΠΑΣ Πύργου, για τα επεισόδια που οδήγησαν στη διακοπή τον αγώνα με τη Ζάκυνθο, η οποία κέρδισε το ματς στα χαρτιά με 3-0.

Με την απόφαση αυτή οριστικοποιήθηκαν οι ομάδες που θα παίξουν τη νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία.

Νέα μέλη, που υποβιβάστηκαν από τη Stoiximan Super League, είναι οι Πανσερραϊκός, ΑΕΛ.

Από τη Γ' Εθνική προβιβάστηκαν από τον βορρά οι Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς και από τον νότο οι Ζάκυνθος, Πύργος.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2008-09 η Κρήτη δεν έχει εκπρόσωπο στην κατηγορία.

Αναλυτικά οι 16 ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Super League 2 της σεζόν 2026-27:

Athens Kallithea

ΑΕΛ

Αναγέννηση Καρδίτσας

Απολλων Καλαμαριάς

Αστέρας Aktor Β

Ελλάς Σύρου

Ζάκυνθος

Μαρκό

Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου

Ολυμπιακός Β

Πανθρακικός

Πανιώνιος

Πανσερραικος

ΠΑΟΚ Β

Πύργος