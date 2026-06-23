Οριστικά στη SL 2 ο ΠΑΣ Πύργος, απορρίφθηκε η έφεση του Άρη Πετρούπολης

Οριστικοποιήθηκε η άνοδος του ΠΑΣ Πύργου στη Superleague 2 μετά τις απορριπτικές αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή του Άρη Πετρούπολης που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για τον ΠΑΣ Πύργου, για τα επεισόδια που οδήγησαν στη διακοπή τον αγώνα με τη Ζάκυνθο, η οποία κέρδισε το ματς στα χαρτιά με 3-0.

Επιπλέον απορρίφθηκε και η προσφυγή του ΠΑΣ Πύργου που ζητούσε να συνεχιστεί ο αγώνας από το σημείο διακοπής του, ακόμη κι έτσι όμως πανηγυρίζει την άνοδο στη SL 2, με τον Άρη Πετρούπολης να παραμένει στη Γ' Εθνική.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Απορρίπτει, ως αβάσιμη, την έφεση του εκκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της 520/4.6.2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

Απορρίπτει την 12139/08.06.2026 έφεση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΑΣ Άρης Πετρούπολης κατά της 520/2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ως απαράδεκτη.

Απορρίπτει την υπ ’αριθμ.πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 12018/5.6.2026 έφεση του αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου ΠΑΟ Κεφαλλονιάς κατά της υπ’αριθμ. 31/2.6.2026 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κεφαλληνίας-Ιθάκης, ως απαράδεκτη.

