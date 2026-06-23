Η Έφη Θώδη εμφανίστηκε σε γάμο στην Κύπρο, τραγούδησε Can’t Take My Eyes Off You (vid)

Η Έφη Θώδη ήταν η έκπληξη που είχαν ετοιμάσει οι νεόνυμφοι στη γαμήλια δεξίωση που παρέθεσαν στους καλεσμένους τους. Πρόκειται για ένα ζευγάρι στην Κύπρο, που ήθελε το γλέντι του γάμου τους να μείνει αξέχαστο σε όλους.

Η τραγουδίστρια αποδέχτηκε την πρόσκληση και κατάφερε να ξεσηκώσει τους συγγενείς και τους φίλους του ζευγαριού.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, έχει καταγραφεί η στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευσε το Σάββατο 20 Ιουνίου το «Can’t Take My Eyes Off You» με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Στην αρχή του βίντεο, το ζευγάρι εμφανίζεται καθισμένο σε δύο καρέκλες, ενώ ακούγεται ατάκα από το σίριαλ «Στο Παρά Πέντε» και συγκεκριμένα από τον γάμο της Μαριλένας να λέει ότι «αλλιώς ονειρευόμουν τον συγκεκριμένο γάμο, τουλάχιστον η δεξίωση θα είναι όπως την είχα σχεδιάσει».

Στη σειρά, η Έφη Θώδη είχε κάνει έκπληξη στον Θωμά και στη Μαριλένα, καθώς είχε τραγουδήσει στη δεξίωση μετά τον γάμο τους. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το ζευγάρι από την Κύπρο, καθώς η Έφη Θώδη βρέθηκε στο πάρτι μετά το μυστήριο, τραγουδώντας μεταξύ άλλων γνωστές επιτυχίες της.

«Πιστεύω στην αγάπη, όχι στα επίσημα χαρτιά. Οι σύντροφοί μου μου έκαναν προτάσεις γάμου, αλλά εγώ δεν ήθελα να τους παντρευτώ. Κοιτούσαν μόνο να με εκμεταλλευτούν οικονομικά» είχε πει παλαιότερα η Έφη Θώδη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Πηγή: newsit.gr