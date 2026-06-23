Ο «καθαρός ουρανός» δεν ψάχνει αφορμές για αναβολές

Λιόλιος και Προμηθέας ήθελαν να… λάμψει η αλήθεια στην θεωρία και στο φαίνεσθαι, αλλά στην πραγματικότητα παλεύουν για να πάει όλο και πιο πίσω η ακρόαση που θα φέρει τις εξελίξεις.

Αν κατηγορήσετε έναν αθώο πως έκανε κάτι παράνομο ή παράτυπο, τότε θα… λυσσάξει να αποδείξει την αθωότητά του. Θα παλέψει να το κάνει άμεσα, για να μη «λερώνεται» το όνομά του. Ειδικά όταν απ’ αυτή την αθωότητα ή την ενοχή, κρίνεται θεσμικός ρόλος, κρίνεται η τύχη μιας επαγγελματικής ομάδας.

Το μπάσκετ τους τελευταίους μήνες ζει στον αστερισμό του σκανδάλου. Αυτό που κατήγγειλε η ΚΑΕ Μαρούσι και παρείχε αποδείξεις ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μαζί με την ομάδα των βορείων προαστίων. Αποδείξεις για την διοικητική σχέση του Λιόλιου με τον Προμηθέα, ενώ αυτός είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Συν τη σχέση του με τη διαιτησία, την εμπλοκή του σε μεταγραφικά ζητήματα εκμεταλλευόμενος ακόμη και την Εθνική ομάδα.

Η υπόθεση είναι κάτι παραπάνω από σοβαρή και όπως είναι λογικό πήγε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι πιο ανθρώπινο και πιο λογικό λοιπόν, απ’ το να «καίγονται» ο Λιόλιος και οι άνθρωποι του Προμηθέα – αυτοί που φαίνονται ως μέτοχοι – για να ακουστούν. Να γίνει η περιβόητη ακρόαση που θα οδηγήσει στην απόφαση της Επιτροπής.

Τόσο ο Λιόλιος όσο και η ΚΑΕ Προμηθέας, διατυμπάνιζαν πως δεν φοβούνται τίποτα, δεν τους αγγίζει κανείς και στο τέλος αυτοί θα χαμογελάσουν. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε δηλώσει τον Απρίλιο όταν ο Βρούτσης παρέπεμψε τις καταγγελίες στην ΕΕΑ, πως καλά έκανε για «να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν».

Η ΚΑΕ Προμηθέας σε ανακοίνωσή της προ εβδομάδων, τόνιζε: «Στο τέλος θα είμαστε νικητές. Υπομονή και επιμονή. Και η αλήθεια θα λάμψει…».

Αφού είναι τόσο σίγουρες οι δύο πλευρές για τη δικαίωσή τους, γιατί ψάχνουν τρόπους να… τρενάρουν την ακρόασή τους; Δεν θα έπρεπε να φωνάζουν αυτή τη στιγμή, απαιτώντας να τελειώνει το ζήτημα; Παρ’ όλα αυτά, δεν ακούγονται καν. Σιωπούν, σα να θέλουν απλά να… ξεχαστεί. Ένα θέμα που προφανώς δεν ξεχνιέται.

Η μόνη φυσιολογική - ανθρώπινα και παραγοντικά – αντίδραση για όσους κατηγορούνται και κινδυνεύουν με ποινές εξόντωσης από το μπάσκετ, θα ήταν να παλεύουν να τελειώνει το θέμα. Να φωνάζουν αγανακτισμένοι για την καθυστέρηση, παρουσιάζοντας στην κοινή γνώμη και τις δικές τους αποδείξεις. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει γίνει. Παρά μόνο σιωπή και προσπάθεια καθυστέρησης ακρόασης και φυσικά απόφασης.

