ΠΑΟΚ Κ19: Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τίμο Καβακά

Σε συζητήσεις με τον 53χρονο προπονητή, Τίμο Καβακά, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της Κ19.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, παρότι υπήρξαν σκέψεις για επιστροφή του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ με ρόλο στις ακαδημίες, κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. Το όνομα του Τίμου Καβακά φιγουράρει αυτή τη στιγμή ως το πρώτο φαβορί για τον πάγκο της ασπρόμαυρης Κ19, η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το νταμπλ.

Ο Πέτρος Τσιαπακίδης πλέον αποτελεί βοηθό του Αλέσιο Λίσι στην ανδρική ομάδα, «εξαργυρώνοντας» την εξαιρετική διετία σε επίπεδο Κ19, με τους ιθύνοντες του Δικεφάλου να τον εμπιστεύονται στη δύσκολη αυτή «αποστολή», να ενσωματώσει σταδιακά τα ταλέντα του PAOK Academy στην πρώτη ομάδα.

Οι συζητήσεις με τον Τίμο Καβακά βρίσκονται εν εξελίξει, με το deal να είναι σε... καλό δρόμο, ενώ, όπως προκύπτει, τα ηνία της Κ17 θα δοθούν στον Ομάρ Ελ Καντουρί, σε μία ακόμα «προσθήκη» στο οργανόγραμμα των ακαδημιών. Ο Μαροκινός έχει ήδη κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην Ιταλία και αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καθίσει στην άκρη του πάγκου της Κ17, η οποία θα αποτελείται από τη γενιά του 2010.

Μένει να φανεί τι κατάληξη θα έχουν οι συζητήσεις τόσο με τον Τίμο Καβακά όσο και με τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Όλα δείχνουν όμως, πως ο Δημήτρης Ορφανός δύσκολα θα παραμείνει στο PAOK Academy, τουλάχιστον στα τμήματα που αγωνίζονται σε επίπεδο Super League, ενώ «ανοιχτές» παραμένουν οι θέσεις του προπονητή στην πρωταθλήτρια Κ15, αλλά και στην Κ16 που την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2 K19.