ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τον Ελ Καντουρί και τι ισχύει με Μπίσεσβαρ

Πως ο Ελ Καντουρί βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ ως προπονητής ακαδημιών - Τι συμβαίνει με την περίπτωση του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι ιθύνοντες του Δικεφάλου σχεδιάζουν αλλαγές (και) στις ακαδημίες και συγκεκριμένα στα τεχνικά επιτελεία, με δύο γνώριμα ονόματα να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ομάρ Ελ Καντουρί και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ «συνδέθηκαν» τα τελευταία 24ωρα με το PAOK Academy, όμως οι δύο περιπτώσεις φαντάζουν αρκετά διαφορετικές. Όσον αφορά τον Μαροκινό, έχει ήδη κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην Ιταλία, όπου και έγινε γνωστός ως ποδοσφαιριστής.

Τους προηγούμενους μήνες μετά από πρωτοβουλία της ακαδημίας του ΠΑΟΚ για περαιτέρω στελέχωση, υπήρξαν επαφές με τον πρώην εξτρέμ του Δικεφάλου, ο οποίος φάνηκε από τις πρώτες συζητήσεις θετικός για την επιστροφή του στην Ελλάδα, με τις δύο πλευρές να «ψήνουν» το σχετικό deal. Στον νέο Βραζιλιάνο αθλητικό διευθυντή των ασπρόμαυρων, άρεσε αυτή η ιδέα και έδωσε με τη σειρά του το «πράσινο φως». Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, η επιστροφή του Ομάρ Ελ Καντουρί φαντάζει κάτι παραπάνω από ορατή, με πιθανότερη θέση αυτή τη στιγμή να φαντάζει αυτή του προπονητή της Κ17.

Από την άλλη πλευρά, και το όνομα του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ «ακούστηκε» τις τελευταίες ώρες κυρίως για την Κ19, μετά και την «προαγωγή» του Πέτρου Τσιαπακίδη στο πλευρό του Αλέσιο Λίσι, παρόλα αυτά επί του παρόντος αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου πιθανό.

Όλα αυτά, μέσα στο πλαίσιο των σαρωτικών αλλαγών της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν και το PAOK Academy, που προέρχεται από μία ιστορική σεζόν, καθώς κατέκτησε τρία από τα τέσσερα συνολικά τρόπαια.