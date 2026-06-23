ΠΑΟΚ: Με διπλή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία - Οι οδηγίες του Λίσι (vid)

Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό (23/6) «μενού» στη Νέα Μεσημβρία για τον ΠΑΟΚ - Η έμφαση του Αλέσιο Λίσι στη λεπτομέρεια.

Έκανε... σέντρα ο Δικέφαλος χθες (22/6) στο προπονητικό κέντρο του, όπου βρέθηκαν άπαντες. Τα φώτα αναμφίβολα «έπεσαν» πάνω στον Αλέσιο Λίσι, ενώ στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκαν μεταξύ άλλων Λέο Μάτος, Αντρέ Βιεϊρίνια, Παναγιώτης Τσίκνας, Μαρία Γκοντσαρόβα, Αγησίλαος Τουμαζάτος αλλά και ο Άγγελος Αναστασιάδης.

Από τα πρώτα ασπρόμαυρα πλάνα διακρίνει κανείς την έμφαση στη λεπτομέρεια που δίνει ο Ιταλός τεχνικός ήδη από τις πρώτες ώρες παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ενώ από κοντά του και ο Πέτρος Τσιαπακίδης ο «μετρ» των νεαρών παικτών.

Το σημερινό (23/6) «μενού» περιλαμβάνει διπλή προπόνηση για τους ασπρόμαυρους, οι οποίοι μπαίνουν με το... καλημέρα στα δύσκολα, ενώ υπενθυμίζεται πως την προσεχή Δευτέρα (29/6) η προετοιμασία θα μεταφερθεί στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και στο ασπρόμαυρο ρόστερ, Μαντί Καμαρά και Κωνσταντίνος Θυμιάνης έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ενώ Σουαλιό Μεϊτέ και Κιρίλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία μετά τους τραυματισμούς τους στο τέλος της σεζόν που ολοκληρώθηκε.