Προγνωστικά Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν: Βήμα πρόκρισης στο 1.93

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Πορτογαλία
Η Πορτογαλία ταξίδεψε στο Μουντιάλ 2026 με υψηλές φιλοδοξίες, όμως δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη. Παρότι προηγήθηκε νωρίς απέναντι στη ΛΔ Κονγκό, δεν διατήρησε το προβάδισμά της και περιορίστηκε στο 1-1.
Ανάλυση Ουζμπεκιστάν
Το Ουζμπεκιστάν θεωρείται το αουτσάιντερ του ομίλου και ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις του. Στην πρεμιέρα δυσκολεύτηκε απέναντι στην Κολομβία και έχασε με 3-1.
Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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