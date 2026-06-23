Προγνωστικά Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν: Βήμα πρόκρισης στο 1.93

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν στο Houston Stadium, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Πορτογαλία

Η Πορτογαλία ταξίδεψε στο Μουντιάλ 2026 με υψηλές φιλοδοξίες, όμως δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη. Παρότι προηγήθηκε νωρίς απέναντι στη ΛΔ Κονγκό, δεν διατήρησε το προβάδισμά της και περιορίστηκε στο 1-1.

Ανάλυση Ουζμπεκιστάν

Το Ουζμπεκιστάν θεωρείται το αουτσάιντερ του ομίλου και ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις του. Στην πρεμιέρα δυσκολεύτηκε απέναντι στην Κολομβία και έχασε με 3-1.

Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν!

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