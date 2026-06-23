Με Lidl Plus φουλάρεις και πας!

Από τις 22 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η Lidl Ελλάς προσφέρει 1.000 δωροκάρτες καυσίμων ΕΚΟ αξίας 100€ η καθεμία, μέσα από την εφαρμογή Lidl Plus!

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επιβραβεύει τους καταναλωτές με πράξεις και μέσω του Lidl Plus διοργανώνει έναν ακόμη μεγάλο διαγωνισμό, δίνοντας έναν παραπάνω λόγο να κερδίζουν από τις καθημερινές τους αγορές. Αυτό το καλοκαίρι, η αγαπημένη εφαρμογή πιστότητας της εταιρείας προσφέρει το απόλυτο δώρο για τις εξορμήσεις της περιόδου: καύσιμα!

Από τις 22 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η Lidl Ελλάς προσφέρει στους χρήστες του Lidl Plus την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία από τις 1.000 δωροκάρτες ΕΚΟ αξίας 100€ η καθεμία, με τη συνολική αξία των επάθλων να αγγίζει τις 100.000€. Με 250 νικητές κάθε εβδομάδα και τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, η Lidl Ελλάς πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες επιβράβευσης, κάνοντας την πιθανότητα να βρεθεί κανείς ανάμεσα στους τυχερούς πιο κοντά από ποτέ.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και γρήγορη:

Ενεργοποιείτε κάθε εβδομάδα το κουπόνι του διαγωνισμού στην εφαρμογή Lidl Plus. Πραγματοποιείτε αγορές άνω των 50€ σε μία συναλλαγή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Lidl Ελλάς. Σκανάρετε την ψηφιακή σας κάρτα Lidl Plus στο ταμείο.

Με αυτόν τον τρόπο, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας και να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διαδρομές, εξορμήσεις και διακοπές με την εγγύηση της ΕΚΟ.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα την εγγραφή σας και πάρτε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό της Lidl Ελλάς!

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