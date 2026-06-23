Νιίστρουπ: «Θέλω περισσότερα γκολ!» (vids)

Γκολ, πολλά γκολ ζήτησε ο Νιίστρουπ από τους παίκτες στην πρωiνή προπόνηση. Δουλειά στην κυκλοφορία μπάλας, στις σωστές τοποθετήσεις παικτών και στα τελειώματα φάσεων. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Ο Τζέικομπ Νιίστρουπ το είχε ξεκαθαρίσει από την παρουσίασή του: «Με 4 γκολ σε 11 παιχνίδια δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα» είχε πει χαρακτηριστικά για τις επιθετικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Και σήμερα στην πρωινή προπόνηση μετά από μία άσκηση με τελειώματα φάσεων, που δεν πήγε πολύ καλά μάζεψε τους παίκτες σε μία γωνία και με ένταση στην φωνή του τους είπε: «Ηθελα 25 γκολ στην άσκηση, που κάναμε στα τελειώματα. Είναι ένα τελείωμα από τα δύο μέτρα, που δεν μπαίνει, η μία κίνηση που δεν γίνεται σωστά, η ένα ριμπάουντ», τόνισε αρχικά και στη συνέχεια ανέβασε την ένταση της φωνής του και είπε:

«Θέλω γκολ, δεν είναι τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη. Δεν γίνετε να σκέφτεστε πως δεν θα κάνετε κίνηση. Ποιος θα πάει στο ριμπάουντ να σκοράρει; Ποιος; Το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν είναι τύχη το να πάρεις το ριμπάουντ. Πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Θέλω περισσότερα γκολ».

Σε πέντε-έξι εβδομάδες...

Λίγο πριν αρχίσει η προπόνηση ο Νιίστρουπ μίλησε στους παίκτες, για την ένταση που θέλει να βάζουν στην προπόνηση: «Πρέπει να προπονηθούμε τώρα και στο επόμενο διάστημα να τα δώσουμε όλα. Τώρα είναι η στιγμή, που θα γίνουμε καλύτεροι. Στις πρώτες εβδομάδες μπορεί να σας φαίνετε δύσκολο, αλλά θα δείτε, ότι σε πέντε-έξι εβδομάδες θα είμαστε πραγματικά πολύ καλοί».

Σωστή τοποθέτηση ανάμεσα στις γραμμές

Η προπόνηση έγινε κάτω από καλές καιρικές συνθήκες με την θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς και στην αρχή έγιναν ασκήσεις ενδυνάμωσης και συναρμογής για ζέσταμα.

Στη συνέχεια έγινε μία άσκηση σε μικρούς χώρους κυκλοφορίας μπάλας με μπαλαντέρ και στηρίγματα. Ο Νιίστρουπ διέκοπτε την προπόνηση και ζήταγε από τους παίκτες να έχουν σωστή τοποθέτηση ανάμεσα στις γραμμές, για να παίρνουν την μπάλα και να την δίνουν γρήγορα κα σωστά, προλαβαίνοντας το πρέσινγκ των αντιπάλων.

Οι παίκτες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Το ένα έκανε κυκλοφορία μπάλας και τελειώματα σε μικρές εστίες και το άλλο γκρουπ με τις οδηγίες του Νιίστρουπ και τρεις πάσες από τον άξονα και τα άκρα έκανε τελειώματα με υπεραριθμία.

Και η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε μικρό χώρο με πίεση , ενώ οι διεθνείς και ο Τσιριβέγια σε αυτό το τελευταίο μέρος έκαναν τρέξιμο και δεν συμμετείχαν στην άσκηση.

*Το απόγευμα οι παίκτες θα κάνουν γυμναστήριο και αύριο η προετοιμασία θα συνεχιστεί με διπλή προπόνηση.