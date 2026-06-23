Τέλος και ο Χολ από τη Φενέρμπαχτσε, στον δρόμο για την Αρμάνι

Ημέρα αποχωρήσεων στη Φενέρμπαχτσε, που μετά τον Κεμ Μπιρτς που θα συνεχίσει στον Άρη Betsson, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της και με τον Ντέβον Χολ.
Ο Αμερικανός άσος, που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την τουρκική ομάδα στην Euroleague μέτρησε 8,3 πόντους, 2,9 πόντους και 2,6 ασίστ μέσο όρο, όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στην Αρμάνι.
Devon Hall’a Teşekkürlerimizle! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 23, 2026
2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve… pic.twitter.com/URE7YQpCLT