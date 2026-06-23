Τέλος και ο Χολ από τη Φενέρμπαχτσε, στον δρόμο για την Αρμάνι

Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί και ο Ντέβον Χολ, που είναι στον δρόμο για την Αρμάνι.

Ημέρα αποχωρήσεων στη Φενέρμπαχτσε, που μετά τον Κεμ Μπιρτς που θα συνεχίσει στον Άρη Betsson, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της και με τον Ντέβον Χολ.

Ο Αμερικανός άσος, που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την τουρκική ομάδα στην Euroleague μέτρησε 8,3 πόντους, 2,9 πόντους και 2,6 ασίστ μέσο όρο, όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στην Αρμάνι.