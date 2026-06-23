«Παναθηναϊκός και Χαλ ρώτησαν για τον Ντεόσα»

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κολομβιανό μέσο της Μπέτις αποκαλύπτουν στην Ισπανία.

Νέο όνομα στο μεταγραφικό προσκήνιο των Πρασίνων, με τον Ισπανό δημοσογράφο Αλβάρο Μπορέγκο να αποκαλύπτει ενδιαφέρον για τον Νέλσον Ντεόσα.

Ο 26χρονος άσος δεσμεύεται έως το 2030 με την Μπέτις, η οποία τον απέκτησε πέρυσι από την μεξικανική Πατσούκα έναντι 11,7 εκατ. ευρώ.

Στην ιβηρική μέτρησε συνολικά πέρυσι 33 συμμετοχές (1 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, τέθηκε μάλιστα και αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, ωστόσο οι Ανδαλουσιάνοι είναι ανοιχτοί σε προσφορές και τις τελευταίες ημέρες έχει μπει δυνατά στη μάχη απόκτησής του η Βάσκο Ντα Γκάμα.

Εσχάτως ωστόσο προέκυψαν ακόμη δύο μνηστήρες σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, αφού ψάχτηκαν για τον Ντεόσα ο Παναθηναϊκός και η Χαλ από την Αγγλία, με τους Βραζιλιάνους ωστόσο να παρουσιάζονται ως το φαβορί.

