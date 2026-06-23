Ευχαρίστησε τον Φαρίντ ο Παναθηναϊκός

Ο Αμερικανός άσος έχει ήδη μετακομίσει στο Πουέρτο Ρίκο για την τρίτη του θητεία, φορώντας τη φανέλα της Κανγκρεχέρος ντε Σαντούρτσε, με τους «πράσινους» να ευχαριστούν τον Φαρίντ για την προσφορά του στην ομάδα.
«Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας το πάθος και την αφοσίωσή σου! Ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον σου, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, MANIMAL», αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Devon Hall’a Teşekkürlerimizle! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 23, 2026
2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve… pic.twitter.com/URE7YQpCLT