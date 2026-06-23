Ευχαρίστησε τον Φαρίντ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Κένεθ Φαρίντ, που δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «τριφύλλι».

Ο Αμερικανός άσος έχει ήδη μετακομίσει στο Πουέρτο Ρίκο για την τρίτη του θητεία, φορώντας τη φανέλα της Κανγκρεχέρος ντε Σαντούρτσε, με τους «πράσινους» να ευχαριστούν τον Φαρίντ για την προσφορά του στην ομάδα.

«Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας το πάθος και την αφοσίωσή σου! Ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον σου, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, MANIMAL», αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.