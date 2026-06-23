Οσοι επιχειρούν να διασπάσουν την Ενωση, θα πάνε στον γκρεμό

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για το πολυτιμότερο στοιχείο της ΑΕΚ που πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού

Βαδίζουμε πλέον στις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου. Κάποιοι προσπαθούν να συμμαζευτούν, άλλοι ξεκίνησαν ήδη δουλειά για την επόμενη χρονιά, στην ΑΕΚ έχουν ακόμα χρόνο και δρέπουν τις δάφνες από την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι. Τουλάχιστον ο απλός κόσμος, γιατί στην ΠΑΕ βρίσκονται σε φουλ εγρήγορση. Όπως φάνηκε και με την ταχύτατη και άκρως εντυπωσιακή απόκτηση του Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ ξέρει τι θέλει και έχει τον τρόπο να το αποκτά. Αυτό θα πράξει και με τις επόμενες κινήσεις της και όπως μαθαίνω, δεν θα χρειαστεί και πολύς χρόνος για να τις μάθουμε.

Η ΑΕΚ έχει προβάδισμα στο ξεκίνημα της σεζόν έναντι του ανταγωνισμού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή είναι η πρωταθλήτρια, όπως δηλαδή συμβαίνει με κάθε ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο την προηγούμενη χρονιά. Ούτε καν επειδή έχει διατηρήσει ατόφια την ομάδα που ήθελε και έχει κάνει ήδη την πιο σημαντική κίνηση στη μεταγραφική αγορά. Το μεγαλύτερο «όπλο» της ΑΕΚ είναι πως διατηρεί σε μέγιστο βαθμό την ενότητα. Και όπως γνωρίζουν καλά, ειδικά όσοι κινούνται επί χρόνια γύρω απ’ αυτόν τον οργανισμό, τούτο είναι το μεγαλύτερο μυστικό επιτυχίας παραδοσιακά.

Τα καλύτερα έρχονται

Βλέπετε, μολονότι στο αρκτικόλεξο της ΑΕΚ καταγράφεται η λέξη Ενωση, αυτή μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, πέρυσι επιτεύχθηκε σε απίθανο βαθμό. Εκεί που δεν περίμενε κανείς, έπειτα από μια χρονιά όπου είχε επιχειρηθεί να διαβρωθούν τα θεμέλια και να πέσει εκ των έσω το κάστρο, η ΑΕΚ έβγαλε απίστευτη συσπείρωση. Οσα συνέβησαν πέρυσι, είναι ακόμα σημείο αναφοράς: τα σολντ άουτ στα παιχνίδια, οι γεμάτες εξέδρες στις προπονήσεις, οι 22.000 στον Βόλο, οι… μάχες για τα ευρωπαϊκά ταξίδια.

Το εντυπωσιακό είναι πως αυτό που καταγράφεται εν όψει της νέας σεζόν, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Οι Ενωσίτες ετοιμάζουν ταξίδια στην Ολλανδία για να πάρουν… τζούρα από ΑΕΚ στα φιλικά προετοιμασίας. Εχουν κάνει αγαπημένο προορισμό για το εφετινό καλοκαίρι την… Κρήτη, επειδή θα γίνει εκεί το Σούπερ καπ. Και βέβαια, περιττό να σας πω τι συμβαίνει με τα όνειρα για Τσάμπιονς Λιγκ, την αγορά των καρτών διαρκείας και τα όσα απλά εισιτήρια, που όντως θα δώσουν νόημα στην έκφραση «μαγικά χαρτάκια». Όπως λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου, του χρόνου θα πρέπει να κόβουν εισιτήρια και στις προπονήσεις!

Για όσους τα θεωρούν υπερβολικά, ας δουν τι συμβαίνει στις πρώτες πόλεις όπου ξεκίνησε να μεταφέρεται το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Χαμός. Εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας και φύλου, κυρίως πολλά μικρά παιδιά, μαζεύονται στις πλατείες και απολαμβάνουν την στιγμή. Μη λησμονείτε, πως αυτό που μοιάζει δεδομένο για κάποιους, για άλλους είναι άπιαστο όνειρο. Να είναι εκεί, με το τρόπαιο, να βλέπουν την ΑΕΚ να μην τους ζητά, αλλά να δίνει (κασκόλ και μπλούζες), να είναι εκεί μέσω του ιδιοκτήτη της.

Το μήνυμα του Ηλιόπουλου

Μέσα σε όλο αυτό, είχαμε το βράδυ της Κυριακής από την Πάτρα την αιχμηρή αναφορά του Μάριου Ηλιόπουλου σε όσους επιβουλεύονται την ενότητα της ΑΕΚ. «Περνάω ένα μήνυμα: δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν, είτε απ’ έξω είτε από μέσα, να διαταράξει αυτό που χτίσαμε. Δεν φιμώνομαι και δεν μασάω τα λόγια μου», τόνισε χαρακτηριστικά σε ένα μήνυμα που φαίνεται πως είχε αρκετούς αποδέκτες, εντός κι εκτός της «κιτρινόμαυρης» κοινωνίας. Γιατί είναι αλήθεια, πως αυτό το κλίμα που υπάρχει στην ΑΕΚ, αρκετοί το επιβουλεύονται.

Ουσιαστικά, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έριξε την πρώτη βολή, απέναντι σε εκείνους που είναι αγνώμονες και αχάριστοι. Κατά το παρελθόν, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε πει πως η αχαριστία και η αγνωμοσύνη πρέπει να είναι ποινικά αδικήματα. Ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, όσους φθονούν και προσπαθούν με πισώπλατα μαχαιρώματα να προκαλέσουν ζημιά την Ένωση. Και είναι προφανές, πως με τον Ηλιόπουλο διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, όλοι αυτοί θα πάνε στον γκρεμό και δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτε.

Η ΑΕΚ υπερέχει

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο, που η ΑΕΚ είναι στα καλύτερα της. Αποπνέει υγεία και σιγουριά για το μέλλον. Όλα αυτά απέναντι σε έναν ανταγωνισμό, που ψάχνεται για να σταθεί. Στον Ολυμπιακό προσπαθούν να κλείσουν όσες περισσότερες μεταγραφές μπορούν για να αλλάξουν την ομάδα που απέτυχε, στον ΠΑΟΚ αλλάζει όλο το οικοδόμημα και υπάρχει φοβερή εσωστρέφεια, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί ξανά μια νέα αρχή ελπίζοντας πως αυτήν την φορά θα πετύχει. Η ΑΕΚ τα ερωτήματα αυτά τα έχει απαντήσει ήδη και μάλιστα με εμφατικό τρόπο. Δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν, να της διαλύσει εύκολα όσα πέτυχε με κόπο.

Στην καθημερινότητα βλέπετε πως επιχειρείται έντονα να μεταφερθεί η πίεση με κάθε τρόπο προς την πλευρά της ΑΕΚ. Μια για τον Λανουά, μια για τις βραδιές του κυπέλλου στην περιφέρεια. Ο καθένας ψάχνει τον τρόπο του, αλλά όσοι βρίσκονται κοντά στην ομάδα καταλαβαίνουν από πρώτο χέρι, πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να πέσουν οι ίδιοι στην λούμπα. Και ειδικά όσοι βρίσκονται εντός, ξέρουν καλά και πως να την προστατεύσουν για να συνεχίσει απερίσπαστη την πορεία της.