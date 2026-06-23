Το Μουντιάλ της ντοπιέτας

Σε επίπεδα ρεκόρ τα 2+ γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γράφουν ιστορικά ρεκόρ κι ακόμα δεν είμαστε ούτε στα μισά

Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα ούτε καν οι μισοί αγώνες που θα παρακολουθήσουμε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο και ήδη βρίσκεται στο κατώφλι ρεκόρ που έμοιαζαν στοιχειωμένα και αδιανόητα για να καταρριφθούν. Στα 44 ματς που έχουν γίνει ως τώρα δεν είναι μόνο ο μέσος όρος γκολ (που παραμένει σταθερός πάνω από 3 ανά παιχνίδι) που ξαφνιάζει ευχάριστα, αλλά και οι παίκτες που τα πετυχαίνουν. Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε το τουρνουά ήδη ως «Μουντιάλ της ντοπιέτας», καθώς μέχρι τώρα όχι πέντε και δέκα, αλλά ακριβώς 18 (!) παίκτες έχουν πετύχει δύο γκολ σ’ έναν αγώνα. Αν προσθέσουμε, μάλιστα, και τα δύο χατ-τρικ που έχουν βγει ήδη (από τον Λίο Μέσι και τον Καναδό Ντέιβιντ) φτάνουμε αισίως στις 20 φορές που ένας παίκτης πέτυχε 2+ γκολ σ’ ένα ματς.

Για να γίνει καλύτερα η σύγκριση του τι ζούμε, παραθέτουμε κι έναν ιστορικό πίνακα με όλες τις φορές που σε αγώνες τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου σημειώθηκαν 2+ γκολ σ’ ένα ματς από τον ίδιο παίκτη. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το ρεκόρ στα «διευρυμένα» Μουντιάλ (από το 1982 και μετά) έχει ήδη γίνει, ακόμα κι αν στους αγώνες που απομένουν δεν σημειωθεί καμία ντοπιέτα ή χατ-τρικ.

Η διοργάνωση που βλέπουμε έχει μπροστά της μόνο τα όσα απίστευτα έγιναν στο Μουντιάλ του 1954 στην Ελβετία, όπου πραγματικά έβρεχε γκολ. Συνολικά 29 φορές κάποιος ποδοσφαιριστής (αρκετές φορές ο ίδιος σε διαφορετικά ματς) πέτυχε 2 γκολ και πάνω σ’ ένα ματς. Σε πολύ λιγότερους αγώνες, βέβαια, αλλά με τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ακόμα κι αν ο ρυθμός των σκόρερ του Μουντιάλ μειωθεί από εδώ και πέρα, κάτι μάλλον αναμενόμενο καθώς θα παίζει ολοένα και περισσότερο ρόλο το αποτέλεσμα, σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να γίνει το ρεκόρ.

3 γκολ

Ντέιβιντ (Καναδάς vs Κατάρ 6-0)

Μέσι (Αργεντινή vs Αλγερία 3-0)

2 γκολ

Μανζαμπί (Ελβετία vs Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1)

Κούνια (Βραζιλία vs Aϊτή 3-0)

Μπάλογκαν (ΗΠΑ vs Παραγουάη 4-1)

Χάβερτς (Γερμανία vs Κουρασάο 7-1)

Ουντάβ (Γερμανία vs Ακτή Ελεφαντοστού 2-1)

Αγιάρι (Σουηδία vs Τυνησία 5-1)

Μπρόμπει (Ολλανδία vs Σουηδία 5-1)

Χάκπο (Ολλανδία vs Σουηδία 5-1)

Ουέντα (Ιαπωνία vs Τυνησία 4-0)

Τζαστ (Νέα Ζηλανδία vs Ιράν 2-2)

Ογιαρθάμπαλ (Ισπανία vs Σαουδική Αραβία 4-0)

Εμπαπέ (Γαλλία vs Σενεγάλη 3-1)

Χάαλαντ (Νορβηγία vs Ιράκ 4-1)

Εμπαπέ (Γαλλία vs Ιράκ 3-0)

Χάαλαντ (Νορβηγία vs Σενεγάλη 3-2)

Σαρ (Σενεγάλη vs Νορβηγία 2-3)

Μέσι (Αργεντινή vs Αυστρία 2-0)

Κέιν (Αγγλία vs Κροατία 4-2)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΤΟΠΙΕΤΑ ΧΑΤ-ΤΡΙΚ ΚΑΡΕ ΠΕΝΤΑΡΕ ΣΥΝΟΛΟ 2022 16 2 18 2018 10 2 12 2014 14 2 16 2010 10 1 11 2006 15 15 2002 12 2 14 1998 16 1 17 1994 14 1 1 16 1990 10 2 12 1986 10 3 1 14 1982 11 4 15 1978 13 2 15 1974 7 2 9 1970 11 2 13 1966 10 1 1 12 1962 10 1 11 1958 15 2 1 18 1954 21 7 1 29 1950 11 1 1 13 1938 11 3 1 15 1934 9 3 12 1930 12 3 15

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