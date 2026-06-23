Παράδεισος το Μαϊάμι για τον Γιάννη: Γλιτώνει και την εφορία!

Σημαντικά κέρδη και στη τσέπη του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέρνει η μετακίνηση στους Χιτ.

Ο λόγος; Το Μαϊάμι έχει μηδενική φορολογία, κάτι που σημαίνει πως όλα τα χρήματα από το συμβόλαιο του «Greek Freak» θα καταλήξουν στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Το Μαϊάμι είναι μία από τις τρεις πόλεις, μαζί με το Τέξας και το Τένεσι, όπου η φορολογία είναι μηδενική κι έτσι θα εισπράξει κανονικά όλα τα χρήματα.

Πόσα θα γλιτώσει; Το συμβόλαιο του Γιάννη προβλέπει 58.456.566 δολάρια, κάτι που σημαίνει πως αν έμενε στους Μπακς με την εφορία στο 7,5% θα πλήρωνε 4.384.242,45.

Αυτό πλέον δεν ισχύει με τη μετακόμισή του στους Χιτ και φυσικά θα συνεχιστεί και στο επόμενο συμβόλαιο του Γιάννη με την ομάδα του Μαϊάμι.