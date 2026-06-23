Λάρι, ο γάτος της Downing Street που έχει περάσει πανδημία, σκάνδαλα, Brexit και μόλις «έφαγε» τον 6ο πρωθυπουργό

Από την ημέρα που πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι της πόρτας στο νούμερο 10 της Downing Street έχει ζήσει τα πάντα. Άφησε πίσω του τους κραδασμούς ενός Brexit και άντεξε, νίκησε την πανδημία χωρίς να φορέσει ποτέ μάσκα, αλλά το χειρότερο είναι ότι κατάφερε να συμβιώσει με αμέτρητους συμβούλους, να επιβιώσει από διάφορα πολιτικά σκάνδαλα και κρίσεις και - κυρίως - να συνεργαστεί με έξι πρωθυπουργούς.

O Λάρι θα έπρεπε δικαιωματικά να ζητήσει να του περάσουν τα κλειδιά γύρω από τον λαιμό, καθώς αποδεδειγμένα είναι ο πιο μόνιμος ένοικος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η υιοθεσία από τον Κάμερον



Υιοθετήθηκε από το καταφύγιο Battersea Dogs & Cats Home τον Φεβρουάριο του 2011 από τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον και τη σύζυγό του Σαμάνθα με τον... θρύλο να λέει ότι αφορμή αποτέλεσε ένα ποντίκι που εμφανίστηκε στα γραφεία.

Ο Κάμερον δήλωνε τότε ενθουσιασμένος που καλωσόριζε τον Λάρι και βέβαιος ότι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα γοητεύσει τους επισκέπτες στο νούμερο 10. Πράγματι, ο συμπαθής γάτος έγινε σύμβολο στη Βρετανία, συναναστράφηκε δεκάδες μεγάλους ηγέτες ξένων χωρών αν και οι φήμες λένε ότι δεν έχει και μεγάλη επιτυχία στον βασικό του ρόλο, να εξολοθρεύει δηλαδή τα ποντίκια.

Ο προκάτοχος Χάμφρεϊ και ο Λάρι με την κακή φήμη

Η θέση έχει μακρά ιστορία, με διάφορες γάτες να την κατέχουν από τη δεκαετία του 1920, ενώ υπάρχουν αναφορές για τετράποδους κατοίκους σε κυβερνητικά κτίρια ήδη από την εποχή του βασιλιά Ερρίκου Η΄.

Ο Λάρι διαδέχθηκε τον Χάμφρεϊ, έναν γάτο που είχε υιοθετηθεί το 1989, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της Μάργκαρετ Θάτσερ, αφού είχε περιπλανηθεί για χρόνια ως αδέσποτος στους δρόμους. Αφού ο Χάμφρεϊ αποσύρθηκε το 1997, η «θέση» έμεινε κενή για 14 χρόνια.

Σήμερα, στα 19 - και βάλε - του χρόνια ο Λάρι περιμένει ποιος θα είναι ο νέος κηδεμόνας του μετά τους Ντέιβιντ Κάμερον, Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας, Ρίσι Σούνακ και Κιρ Στάρμερ. Με την ελπίδα να είναι και ο τελευταίος μέχρι να κλείσει τα μάτια του...

Πηγή: ethnos.gr