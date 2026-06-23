Η πικρή ιστορία του ναυτικού που βρέθηκε μουμιοποιημένος στα ανοικτά σε ένα μισοδιαλυμένο σκάφος

Στις 26 Φεβρουαρίου 2016, μια ομάδα ψαράδων κοντά στις ακτές του νησιού Μιντανάο στις Φιλιππίνες είδε ένα σκάφος να παρασύρεται ύποπτα στη θάλασσα. Το γιοτ ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο και φαινόταν πως βρισκόταν στα τελευταία του. Εμφανίστηκε σαν «πλοίο-φάντασμα», με σπασμένο κατάρτι.

Όταν επιβιβάστηκαν και κατέβηκαν στο εσωτερικό του, οι ψαράδες ανακάλυψαν κάτι πολύ πιο ανατριχιαστικό απ’ όσο θα μπορούσαν να φανταστούν: το μουμιοποιημένο πτώμα ενός Γερμανού ναυτικού ονόματι Manfred Fritz Bajorat.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον άνδρα χάρη σε έγγραφα σκορπισμένα μέσα στην καμπίνα του. Η νεκροψία έδειξε ότι ο 59χρονος είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή και ότι το 40 ποδιών ιστιοπλοϊκό του είχε παρασυρθεί στη θάλασσα για εβδομάδες, ενώ ο αλμυρός θαλάσσιος αέρας διατήρησε το σώμα του σε μακάβρια κατάσταση.

Το μυστηριώδες περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε viral στο διαδίκτυο. Όλοι είχαν την ίδια ερώτηση: πώς κατέληξε ο Manfred Fritz Bajorat να πλέει μόνος του στη Θάλασσα των Φιλιππίνων;

Πριν δοθούν απαντήσεις, υπήρχε μόνο ένα δυσοίωνο σημείωμα που είχε αφήσει πίσω του.

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