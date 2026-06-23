Καρδίτσα: Ανανέωσαν οι συνεργάτες του Παπανικολόπουλου

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την παραμονή των Γιάννη Μίσσα, Κώστα Παπαμάρκο και Γιάννη Μεριχωβίτη στο πλευρό του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Απόλυτη εμπιστοσύνη στο προπονητικό τιμ.



O Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τους προπονητές μπάσκετ Γιάννη Μίσσα και Κώστα Παπαμάρκο και τον προπονητή φυσικής κατάστασης Γιάννη Μεριχωβίτη.



Μετά την επέκταση της συνεργασίας με το Νίκο Παπανικολόπουλο, η παραμονή των άμεσων συνεργατών του Κ.Παπαμάρκου, Γ.Μίσσα και Γ.Μεριχωβίτη διατηρεί το ίδιο πολύ επιτυχημένο τεχνικό τιμ για την ομάδα μας για τη συνέχεια και ενόψει των μεγάλων προκλήσεων που έχει μπροστά της ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ στο πιο συναρπαστικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της GBL που ξεκινά το φθινόπωρο.



Για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν ο Γιάννης Μίσσας και για τρίτη οι Κώστας Παπαμάρκος και Γιάννης Μεριχωβίτης, οι τρεις προπονητές ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία του οργανισμού, με την ικανότητα, το ήθος και την εργατικότητά τους. Οι πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες της ομάδας μας, η πέμπτη θέση την περίοδο 2024-25 αλλά και η συμμετοχή στο Top16 του BCL την περασμένη σεζόν φέρνουν και τη δική τους σφραγίδα και αποδεικνύουν πως η πίστη στη διαρκή δουλειά πάντα οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Οι τρεις προπονητές ήδη εργάζονται για την επόμενη ημέρα της ομάδας, ενώ οι Κώστας Παπαμάρκος και Γιάννης Μίσσας συντονίζουν τη μεταβατική περίοδο προπονήσεων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ευχόμαστε στους προπονητές μας υγεία, δύναμη και νέες επιτυχίες με την ομάδα μας».