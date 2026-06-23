Εκεί θα βρεθεί το τρόπαιο της ΑΕΚ από 25 έως 27 Ιουνίου

Αναλυτικά:
ΠΕΜΠΤΗ 25/6
ΠΡΕΒΕΖΑ: στις 11.00 στην Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Μαβίλη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης
ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας
Σήμερα το Τρόπαιο στη Ναύπακτο, την Τετάρτη σε Αρτα και Λευκάδα
Η Ναύπακτος θα είναι ο αποψινός σταθμός στο Tour του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας Ελλάδας 2025 – 2026!
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Φαρμάκη και θα αρχίσει στις 20.00.
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6
ΑΡΤΑ: 11.00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
ΛΕΥΚΑΔΑ: 20.00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας