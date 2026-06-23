Εκεί θα βρεθεί το τρόπαιο της ΑΕΚ από 25 έως 27 Ιουνίου

Με ενημέρωση της η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του Tour του Τροπαίου, για το διάστημα από 25 έως 27 Ιουνίου.

Αναλυτικά:

ΠΕΜΠΤΗ 25/6

ΠΡΕΒΕΖΑ: στις 11.00 στην Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Μαβίλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης

ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας

Σήμερα το Τρόπαιο στη Ναύπακτο, την Τετάρτη σε Αρτα και Λευκάδα

Η Ναύπακτος θα είναι ο αποψινός σταθμός στο Tour του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας Ελλάδας 2025 – 2026!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Φαρμάκη και θα αρχίσει στις 20.00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6

ΑΡΤΑ: 11.00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

ΛΕΥΚΑΔΑ: 20.00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας