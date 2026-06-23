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Εκεί θα βρεθεί το τρόπαιο της ΑΕΚ από 25 έως 27 Ιουνίου

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Με ενημέρωση της η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του Tour του Τροπαίου, για το διάστημα από 25 έως 27 Ιουνίου.

Αναλυτικά:

ΠΕΜΠΤΗ 25/6
ΠΡΕΒΕΖΑ: στις 11.00 στην Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Μαβίλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης
ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας

Σήμερα το Τρόπαιο στη Ναύπακτο, την Τετάρτη σε Αρτα και Λευκάδα 

Η Ναύπακτος θα είναι ο αποψινός σταθμός στο Tour του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας Ελλάδας 2025 – 2026!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Φαρμάκη και θα αρχίσει στις 20.00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6
ΑΡΤΑ: 11.00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
ΛΕΥΚΑΔΑ: 20.00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας

Εκεί θα βρεθεί το τρόπαιο της ΑΕΚ από 25 έως 27 Ιουνίου