Καλαμάτα: Παρουσιάζει την Πέμπτη τον Χριστοφιλέα

Η μεσσηνιακή ΠΑΕ θα κάνει την επίσημη παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου.

Η Καλαμάτα τη Δευτέρα 22/6 ανακοίνωσε το προπονητικό επιτελείο για τα νέα χρονιά που την βρίσκει στη Super League μετά από πολλά χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, το τεχνικό τιμ, στο οποίο προπονητής θα είναι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Horizon Blu η επίσημη παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν κατά την οποία η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και θα δοθεί η δυνατότητα για ενημέρωση σχετικά με τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής χρονιάς».