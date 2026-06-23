Σμάιχελ για το τέρμα του Μέσι: «Δεν πιστεύω ότι αυτό το γκολ έπρεπε να μετρήσει» (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι «έγραψε» ιστορία με τα δυο γκολ που πέτυχε στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, με τον Πίτερ Σμάιχελ να θεωρεί πως το πρώτο τέρμα του Αργεντινού δεν έπρεπε να μετρήσει.

Ακόμη μια πρωτιά για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία 2-0 πέτυχε και τα δύο τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε, φτάνοντας τα 18 γκολ.

Ωστόσο, ο Πίτερ Σμάιχελ εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το πρώτο γκολ του 39χρονου αστέρα σε δηλώσεις στο «FOX Sports», το οποίο ήταν το 17ο της καριέρας του στα Μουντιάλ, που ήρθε λίγη ώρα μετά από άστοχη εκτέλεση πέναλτι του «Pulga».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό το γκολ (το πρώτο) έπρεπε να μετρήσει. Σκεφτείτε πώς προέκυψε το πέναλτι. Προηγήθηκε μαρκάρισμα από πίσω του Τσάβερ Σλάγκερ. Εκεί έπρεπε να δοθεί φάουλ, καθώς ο Μακ Άλιστερ ανέτρεψε τον αντίπαλό του. Το VAR όφειλε να παρέμβει και να ακυρώσει τη φάση. Πρόκειται για ξεκάθαρο και προφανές λάθος του διαιτητή. Γι’ αυτό και αισθάνομαι κάπως απογοητευμένος», δήλωσε ο πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Even Peter Schmeichel says that Lionel Messis goal shouldn’t have stood.



Legends are also clocking it 🤣 pic.twitter.com/zDwvDvmw1Z — America Vison (@Americavision7) June 22, 2026

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