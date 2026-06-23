Η Οβιέδο θέλει Μπετανκόρ - Αποφασίζει ο Ολυμπιακός

Η ισπανική ομάδα ενδιαφέρεται για τον 33χρονο επιθετικό που ανήκει στον Ολυμπιακό.

Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Αλμπαθέτε ο Χέφτε πετανκόρ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Ισπανία με 41 ματς και 18 γκολ ενώ με γκολ του η ομάδα του απέκλεισε στο Κύπελλο τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 33χρονος επιθετικός, που ανήκει στον Ολυμπιακό, έχει γίνει μήλον της έριδος για τις ισπανικές ομάδες.

Μετά τις Λας Πάλμας και Χετάφε στο κόλπο για την απόκτηση του μπαίνει και η Ρεάλ Οβιέδο. Έπειτα από τον υποβιβασμό της από τη La Liga, η ισπανική ομάδα θέλει να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο για να επανέλθει άμεσα στην πρώτη κατηγορία και ο Ισπανός επιθετικός βρίσκεται στις επιλογές των ανθρώπων της ομάδας για την κορυφή της επίθεσης.