Παναιτωλικός: Επίσημη η παραμονή του Αναστασίου

Επίσημη, εδώ και λίγη ώρα, η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου - Αυτό θα είναι το επιτελείο του

Μέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τον Παναιτωλικό, ο οποίος, πριν από λίγη ώρα, γνωστοποίησε πως ο Γιάννης Αναστασίου θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και την νέα σεζόν.

Παράλληλα έγινε γνωστή η σύνθηεση του επιτελείου του, με νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο τιμ.

Αναλυτικά:

"Ανακοινώνεται ότι το συμβόλαιο του προπονητή Γιάννη Αναστασίου που εκπνέει στο τέλος του μήνα, ανανεώθηκε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για ένα ακόμα χρόνο. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα απαρτίζεται από τους:

Προπονητής: Γιάννης Αναστασίου

Συνεργάτης προπονητής: Mark Luijpers

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Βαγγέλης Μπέκας

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος

Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας

Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας"