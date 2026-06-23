H EΠΟ αποφασίζει για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι πρωταθλήματος

Την Πέμπτη 25/6 συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ με θέμα στην ημερήσια διάταξη τη “συζήτηση για την παρουσία Ελλήνων διαιτητών και ξένων VAR στους αγώνες της Super League 1 μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.”

Όπως έχουν δηλώσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αλλά και ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, επιθυμούν από τη νέα αγωνιστική περίοδο να εφαρμοστεί και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μεταξύ των “big-5” ότι συνέβη και στους αντίστοιχους περσινούς αγώνες του κυπέλλου.

Για το θέμα θα κληθούν να πάρουν θέση οι εκπρόσωποι των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ που μετέχουν στην επιτροπή.

Η όποια απόφαση ληφθεί θα εγκριθεί την ίδια ημέρα από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Στην ίδια συνεδρίαση (της ΕΕΠ) θα εγκριθούν η προκήρυξη κυπέλλου, ο ΚΑΠ, ο πειθαρχικός κωδικας και κώδικας δεοντολογίας.