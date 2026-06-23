Φιορεντίνα: Δυνατά για τον Καντσελιέρι που ήθελε ο Ολυμπιακός

Η δύσκολη περίπτωση του Ιταλού εξτρέμ "έπαιξε" για τους Πειραιώτες το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεδομένα ο ανταγωνισμός θα ήταν μεγάλος για τον 24χρονο άσο της Λάτσιο.
Αυτή τη στιγμή μάλιστα φαβορί προβάλλει η Φιορεντίνα, η οποία προσφέρει 15 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα ιταλικά μίντια, για να τον κάνει δικό της.
Οι επαφές ανάμεσα στα δύο κλαμπ βρίσκονται σε εξέλιξη και η υπόθεσή του δείχνει να βρίσκεται στην τελική ευθεία.
La #Fiorentina accelera per Matteo #Cancellieri.— VIOLA DENTRO L’ANIMA (@VDLA1926) June 22, 2026
L’esterno della Lazio è il principale obiettivo individuato da Fabio #Grosso per rinforzare la fascia destra e il club viola ha già mosso passi concreti.
💰 Offerta da 15 milioni di euro alla Lazio
📞 Contatti in corso tra le… pic.twitter.com/8U6HFgk1dr