Φιορεντίνα: Δυνατά για τον Καντσελιέρι που ήθελε ο Ολυμπιακός

Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρι απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό, ωστόσο η Φιορεντίνα βρίσκεται στην pole position για την απόκτησή του με 15 εκατ. ευρώ.

Η δύσκολη περίπτωση του Ιταλού εξτρέμ "έπαιξε" για τους Πειραιώτες το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεδομένα ο ανταγωνισμός θα ήταν μεγάλος για τον 24χρονο άσο της Λάτσιο.

Αυτή τη στιγμή μάλιστα φαβορί προβάλλει η Φιορεντίνα, η οποία προσφέρει 15 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα ιταλικά μίντια, για να τον κάνει δικό της.

Οι επαφές ανάμεσα στα δύο κλαμπ βρίσκονται σε εξέλιξη και η υπόθεσή του δείχνει να βρίσκεται στην τελική ευθεία.