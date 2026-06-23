Ο Μουρίνιο κρατά τον Γκονζάλο Γκαρσία

Την απόφαση να κρατήσει τον Γκονζάλο Γκαρσία πήρε ο Ζοσέ Μουρίνιο σύμφωνα με τη «Marca», παρά το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Αρκετές ομάδες κινούνται για την απόκτηση του Γκονζάλο Γκαρσία από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της ισπανικής πρωτεύουσας «Marca», ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν.

Ο 22χρονος Ισπανός φορ δεν έχει θέση στη βασική ενδεκάδα των «μπλάνκος» και ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αλλά ο Πορτογάλος κόουτς μίλησε μαζί του και τον έπεισε να παραμείνει στο «Μπερναμπέου», υποσχόμενος πως θα του δώσει περισσότερες ευκαιρίες.

Την περασμένη σεζόν ο Γκαρσία είχε στο ενεργητικό του έξι γκολ και δύο ασίστ, σε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.