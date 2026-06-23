Ο Ζέλικο είναι το καύσιμο στο ντεπόζιτο ενός supercar 

Μπάτζετ, γήπεδο, δυναμική, κόσμος, στελέχη, ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω της επιστροφής-μύθου ξαναβρίσκουν όχι απλά τη σπίθα αλλά τη φλόγα ολόκληρη, για όσα θα ακολουθήσουν…

Το χειρότερο δηλητήριο στον πρωταθλητισμό, είναι ο κορεσμός. Να αισθανθεί ο οποιοσδήποτε «χορτάτος». Ο Παναθηναϊκός Aktor από την επιστροφή του το καλοκαίρι του 2023, έκανε υπερβολικά πολλά σε ελάχιστο χρόνο.

Πήρε το ευρωπαϊκό μετά από τόσα χρόνια, με τρόπο εμφατικό και ονειρικό στο «έπος» του Βερολίνου το 2024. Κατέκτησε το πρωτάθλημα κόντρα στο ίδιο το μπασκετικό σύστημα, επιστρέφοντας από το 0-2 στους τελικούς. Ήταν ένα reverse sweep που θα μνημονεύεται για πάντα, κυρίως για τον τρόπο που ήρθε. Οι «πράσινοι» πήραν και δύο κύπελλα Ελλάδας, πήγαν σε ένα ακόμη Final Four παρά τα τεράστια θέματα με τους τραυματισμούς (κυρίως του Ματίας Λεσόρ).

Ο Παναθηναϊκός Aktor μετέτρεψε το ΟΑΚΑ σε "Telekom Center Athens", κάνοντας την έδρα του… παλάτι από κάθε άποψη. Το πιο «καυτό» γήπεδο της Ευρώπης είναι πια και με τη βούλα μοντέρνο, εκσυγχρονισμένο, ένα «στολίδι» για τον ελληνικό αθλητισμό. Μάλιστα, αυτό έγινε με το «τριφύλλι» να πληρώνει τα πάντα, χωρίς την παραμικρή βοήθεια του κράτους, όπως θα συμβεί στο ΣΕΦ με 25 εκατ. ευρώ.

Σε όλα αυτά μπορούν να προστεθούν τα ασταμάτητα sold out σε διαρκείας και μεμονωμένα εισιτήρια. Σερί γεμάτων γηπέδων και ηχηρή παρουσία του κοινού σε όλα τα γήπεδα, εντός και εκτός συνόρων. Το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», τόσο στο Παναθηναϊκό Στάδιο όσο και στην Αυστραλία. Κινήσεις που «εκτόξευσαν» ολόκληρο το brand.

Ο οργανισμός έκανε τα πάντα τόσο εντυπωσιακά και γρήγορα, που έμοιαζε να έχει… μπουχτίσει. Αυτός ακριβώς ο κορεσμός, ήταν το μεγάλο πρόβλημα και αναφέρθηκε μέσα από την "Magic Euroleague" κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026. Κακά τα ψέματα, όσα χρήματα και αν ξοδευτούν, την «πείνα» δεν την αγοράζεις.

Από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τα στελέχη της ΚΑΕ, τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, μέχρι τους εργαζόμενους στην ομάδα, οι πάντες χρειάζονταν ένα ξεχωριστό restart. Να αισθανθούν ξανά την πείνα. Την ανάγκη για την επιτυχία, την δίψα, το μάτι που γυαλίζει. Φράσεις που μπορεί να ακούγονται (και να είναι) κλισέ, αλλά δικαίως χρησιμοποιούνταν σε κάθε ανάλυση γύρω από τους «πράσινους» το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα, πριν καν καλά - καλά σηκώσει μανίκια για να πέσει με τα... μούτρα στη δουλειά, είναι ακριβώς αυτό είχε ανάγκη όλος ο οργανισμός. Την ήδη τεράστια δυναμική που υπήρχε, την έχει «εκτοξεύσει» σε επίπεδα που κανείς δεν μπορεί να «πιάσει». Κανείς εκτός Παναθηναϊκού Aktor δεν μπορεί να αντιληφθεί πως υπάρχουν αυτές οι... διαστάσεις «τρέλας», ενθουσιασμού, αλλά και αγάπης. Είναι σαν να… ξεκλειδώνει νέες πίστες ικανοτήτων και διάθεσης.

Ο Σέρβος κόουτς μίλησε για τη δική του «φλόγα» να προπονήσει και το κίνητρό του να το κάνει σε ένα μέρος που ξέρει τόσο καλά, όπως είναι το «πράσινο» σπίτι του. Το ακόμη σπουδαιότερο όμως, είναι η… φλόγα που φέρνει σε όλους τους γύρω του. Αν μη τι άλλο, η λέξη «κίνητρο» θα περαστεί από τον «Ζοτς» και τον αρχηγό, Κώστα Σλούκα, σε κάθε έναν εντός των αποδυτηρίων, των γραφείων, αλλά και των εξέδρων.

Ήδη η ατάκα του Ομπράντοβιτς, το «κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος ε;», έχει γίνει viral. Δεν είναι απλά η σύνδεση με το παρελθόν και τον εμβληματικό αρχηγό που είχε στον Παναθηναϊκό. Είναι η όρεξη, ο ενθουσιασμός. Αυτό το στοιχείο που και... σήμερα να άρχιζε η δουλειά, όλοι θα ήταν ευχαριστημένοι.

Είναι σαν μια λάμψη που φωτίζει τους πάντες μέσα στο "T-Center". Ο Παναθηναϊκός διαθέτει πια πραγματικά τα πάντα για να πετύχει. Έχει ισχυρή διοίκηση. Οικονομικά το μεγαλύτερο μπάτζετ της μπασκετικής του ιστορίας και μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Ένα γήπεδο-στολίδι. Οπαδούς που έχουν ήδη «κλείσει» 15.000 θέσεις με τα διαρκείας και δεδομένα τα sold out θα είναι ασταμάτητα τη σεζόν που έρχεται.

Ο Ομπράντοβιτς βρίσκει το «τριφύλλι» σε αυτά τα πλαίσια, καλύτερο απ’ ότι το άφησε. Ο ίδιος με το... μαγικό ραβδί και την αύρα του κορυφαίου όλων των εποχών έφερε την όρεξη για το restart που χρειάζονταν όλοι. Περνώντας απ’ τη σιγουριά της νίκης και το μην… σκιστούμε κιόλας, στο «θα δώσουμε την ψυχή μας για την επιτυχία».

Κάπως έτσι «χτίζονται» οι μύθοι. Δεν χορταίνουν ποτέ. Ο «Ζοτς», που έχει κατακτήσει 9 Euroleague, από μόνος του είναι… πεινασμένος για επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε, μάλιστα, πως δεν τον ενδιαφέρει να φτάσει στη 10η δική του, αλλά στην 8η του Παναθηναϊκού Aktor. Gentleman...

Ο Σέρβος έχει μάθει να ζει στην κορυφή, οτιδήποτε λιγότερο τον ξενίζει, του φαίνεται «λάθις». Η «πείνα» του μεταφέρθηκε στο σύνολο του Παναθηναϊκού, από την ανακοίνωση της τεράστιας επιστροφής. Από εκείνη τη φωτογραφία στο Σούνιο δίπλα στον DPG, που μέσα σε ένα 24ώρο έχει «προλάβει» να αποκτήσει... ιστορικές διαστάσεις. Ένα «κλικ» που μπορεί να σημαίνει τόσα πολλά και να αποτελέσει τη μετάβαση στην εποχή που όλοι ονειρεύονταν.

Επαναλαμβάνουμε: οι «πράσινοι» έχουν τα πάντα. Δεν τους έλειπε τίποτα ουσιαστικά. Χρήματα, εγκαταστάσεις, στήριξη κόσμου, ρόστερ με παικταράδες.

Πιθανότατα, όμως, ήταν ένα πραγματικό… supercar, που έμοιαζε να έχει μείνει από καύσιμα. Ο Ομπράντοβιτς δεν είναι απλά καύσιμο, αλλά το... βενζινάδικο ολόκληρο. Η επανασύνδεση λοιπόν, δημιουργεί κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς μας να το υπολογίσει.

Τα υπόλοιπα θα φανούν στο μοναδικό μέρος που θέλει να δείχνει τη δουλειά του ο κορυφαίος όλων: εντός των τεσσάρων γραμμών.