Πανόραμα Μουντιάλ: Μονόδρομος η νίκη για Πορτογαλία, να κλειδώσει την πρόκριση η Αγγλία (βαθμολογίες & vids)

Το πανόραμα του Μουντιάλ με το σημερινό (23/6) πρόγραμμα, μαζί με τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την χθεσινή αγωνιστική δράση.

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με πολλά γκολ περιείχε το χθεσινό (22/6) πρόγραμμα.

Την αρχή έκανε η Αργεντινή, η οποία έκαμψε το εμπόδιο της ανταγωνιστικής Αυστρίας με 2-0, χάρη σε δύο γκολ του Μέσι, «σφραγίζοντας» την πρόκριση στην φάση των 32.

Τις νίκες της ντούμπλαρε και η Γαλλία, η οποία επικράτησε άνετα με 3-0 απέναντι στο Ιράκ, ενώ πλούσιο θέαμα είχαμε στην νίκη της Νορβηγίας απέναντι στην Σενεγάλη με 3-2.

Την αυλαία των χθεσινών παιχνιδιών έκλεισε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιορδανία και την Αλγερία, με τους Αφρικανούς να παίρνουν πολύτιμο «τρίποντο», κερδίζοντας 1-2 με ανατροπή.

Αναλυτικά τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις:

Αργεντινή - Αυστρία 2-0

Γκολ: Μέσι 38' & 90+5'

Γαλλία - Ιράκ 3-0

Γκολ: Εμπαπέ 14' & 54', Ντεμπελέ 66'

Νορβηγία - Σενεγάλη 3-2

Γκολ: Πέντερσεν 43', Χάαλαντ 48' & 58', Σαρ 53' & 90+3'

Ιορδανία - Αλγερία 1-2

Γκολ: Αλ Ρασντάν 36', Μπεντουαλί 69', Γκουιρί 82'

Βαθμολογία 9ου ομίλου:

1. Γαλλία 3

2. Νορβηγία 3

3. Σενεγάλη 0

4. Ιράκ 0

Βαθμολογία 10ου ομίλου:

1. Αργεντινή 6

2. Αυστρία 3

3. Αλγερία 3

4. Ιορδανία 0

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας:

20:00 Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

23:00 Αγγλία - Γκάνα / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

02:00 Παναμάς - Κροατία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

05:00 Κολομβία - Κονγκό / ΕΡΤ 1

Βαθμολογία 11ου ομίλου:

1. Κολομβία 3

2. Κονγκό 1

3. Πορτογαλία 1

4. Ουζμπεκιστάν 0

Βαθμολογία 12ου ομίλου:

1. Αγγλία 3

2. Γκάνα 3

3. Παναμάς 0

4. Κροατία 0

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