Αστυνομικός σταμάτησε οδηγό που έκανε κόντρες και είχε πιάσει 200 χλμ. - Ήταν ένας 85χρονος με πουράκι στο στόμα (vid)

Το ότι οι άνδρες κάνουν τρέλες όταν τους πιάνει η κρίση μέσης ηλικίας είναι γνωστό, αλλά κάποια στιγμή αυτή η κρίση σταματά και επανέρχονται στα φυσιολογικά τους.

Οι εξαιρέσεις βέβαια υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα και ο κύριος Γούιλιαμς Μπόσγουορθ, ο οποίος κάλλιστα θα μπορούσε να αποκαλεστεί και κυρ-Γουίλιαμς ήρθε να μας αποδείξει ότι η όρεξη για γκάζι δεν σταματά ποτέ για μερικούς ανθρώπους.

Στις 12 Ιουνίου, αργά το βράδυ, αστυνομικός σταμάτησε ένα Nissan 350Z Cabrio καθώς το έπιασε να κινείται με σχεδόν 170 χλμ. δίπλα σε μια κόκκινη Chevrolet Corvette, σε δρόμο μιας μικρής πόλης έξω από το Ορλάντο όπου το όριο είναι 70 χλμ.

Βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού τον δείχνει να πλησιάζει προς το Nissan και να πέφτει πάνω στον Μπόσγουορθ, ο οποίος απαθής καπνίζει το πουράκι του.

Ο 85χρονος ενημερώθηκε ότι καταγράφηκε να πηγαίνει ακόμα και με 201 χλμ. και ως δικαιολογία είπε ότι ο άλλος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και έτσι προσπάθησε να τον αποφύγει για την ασφάλειά του. Μια δικαιολογία που δεν έπεισε τον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να του περάσει χειροπέδες.

Πηγή: ethnos.gr