Καταπέλτης η επιστολή του μέλους της ΚΟΕ, Στέφανου Αυγουλέα εναντίον του προέδρου Κυριάκου Γιαννόπουλου

Το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ, Στέφανος Αυγουλέας με επιστολή του καταφέρεται εναντίον του προέδρου της ΚΟΕ, κατηγορώντας τον για αντιδημοκρατικές διαδικασίες, στην προσπάθεια του να τον εξωθήσει σε παραίτηση, πίεση στην οποία δεν υπέκυψε, όπως τονίζει.

Αναλυτικά η επιστολή: «Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενημερώθηκα με έκπληξη ότι στο τελευταίο ΔΣ της ΚΟΕ (26/5/26), ο Πρόεδρος Κυριάκος Γιαννόπουλος, εκτός ημερησίας διάταξης, έθεσε θέμα εμπιστοσύνης του προς το πρόσωπό μου. Προέβη, μάλιστα, σε διάφορους προσβλητικούς και αβάσιμους χαρακτηρισμούς καθώς και σε παράτυπες ενέργειες που αφορούν στο πρόσωπό μου ενώ ήμουν απών από τη συνεδρίαση.

Ενέργειες που δεν συνάδουν με τη θέση του Προέδρου (και φίλου και στενότερου συνεργάτη του για 3,5 χρόνια). Σημειώνω ότι είχε ενημερωθεί ότι, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα προσπαθούσα να συμμετάσχω στη συνεδρίαση μέσω Zoom (πράγμα που τελικά δεν κατέστη δυνατόν).

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, και σύμφωνα με όσα έχω αντιληφθεί, αποφάσισα να σας ενημερώσω και να διευκρινίσω τα παρακάτω: Ουδέποτε μου ζήτησε να παραιτηθώ ο ίδιος. Αντίθετα, έστειλε ένα φίλο και συνεργάτη του, ως «ταχυδρόμο», για να μου το μεταφέρει. Φυσικά το άτομο αυτό (που είναι και δικός μου φίλος) το έψεξα και του διευκρίνισα ότι δεν συζητώ μαζί του τέτοιο θέμα. Του ζήτησα να του μεταφέρει ότι είμαι εκλεγμένος από τη ΓΣ, μετά από πρόταση μεγάλου σωματείου, και ότι οι αιτιάσεις υου είναι παντελώς αβάσιμες.

Η αναιτιολόγητη και αβάσιμη αυτή επιθυμία του Προέδρου Κυριάκου προέκυψε μάλλον από ένα γεγονός που έγινε στο γραφείο του στις αρχές Μαρτίου. Με φώναξε και με ρώτησε, με ανοίκειο, προσβλητικό και επιτακτικό τρόπο, από που έμαθα για μια λάθος απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών και γιατί επικοινώνησα και μίλησα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και όχι μαζί του.

Τόσο η προσωπικότητά μου, όσο και ο προσβλητικός τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να μου εκμαιεύσει απάντηση, με οδήγησαν στην παντελή άρνησή μου να συζητήσω περαιτέρω το θέμα, θυμίζοντας του ότι είμαι μέλος του ΔΣ και ότι ενήργησα θεσμικά συζητώντας το με την Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταγραφών, η οποία είχε παντελή άγνοια για το θέμα. Όσο για το αν το λάθος διορθώθηκε, σας παραπέμπω στο site της ΚΟΕ με τίτλο «Κλήση Κλιμακίων Εθνικών Ομάδων Νέων Γυναικών/Νεανίδων» (22/5/26 & 5/6/26) για το αν όντως έχει διορθωθεί.

Αναφορικά με τον επαναπατρισμό των 3 διεθνών αθλητριών της Καλλιτεχνικής, στο ΔΣ όταν συζητήθηκε το θέμα, ανέφερα ότι ήταν (και είναι) μια πολύ καλή κίνηση και εξέλιξη τόσο για το άθλημα όσο και για την ΚΟΕ. Στην Έφορο Καλλιτεχνικής, και στον ίδιο αργότερα, ανέφερα κάποιες σκέψεις για αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να προέκυπταν στο άθλημα που μας έχει ταλαιπωρήσει εξωαγωνιστικά αρκετές φορές από τον Μάρτιο 2021 μέχρι σήμερα.

Έτσι έχουν τα γεγονότα που, αν έχω καταλάβει σωστά, έθιξε ο Πρόεδρος Κυριάκος. Πέρα από το απαράδεκτο της ενέργειάς του, ήθελα να εξηγήσω και το ανεδαφικό και αβάσιμο των αιτιάσεων του. Πληροφορήθηκα επίσης ότι αποφάσισε (!!??) να αντικατασταθώ από Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Ηθική Ακεραιότητα και όρισε αντικαταστάτη μου. Πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι έσπασε η διαχρονική παράδοση των ΔΣ και, αυτή τη φορά, υπήρξε κανονική ψηφοφορία.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα ασκεί χρέη Ταμία στην COMEN (όπου έχω εκλεγεί από τη ΓΣ της) χωρίς φυσικά να με έχει ενημερώσει. Γνωρίζει βέβαια ότι αυτό είναι παράτυπο και αντιδεοντολογικό και δεν συνάδει με τη στάση που κρατήσαμε οι δυο μας ως εκπρόσωποι της Ελλάδας όταν ο προηγούμενος πρόεδρος της COMEN ήταν «εξαφανισμένος» για 2 χρόνια.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Στα 3,5 χρόνια που υπηρέτησα ως Γεν. Γραμματέας της ΚΟΕ, αλλά και μετά, ενήργησα όσο καλύτερα μπορούσα με βάση τις αρχές μου, την προσωπικότητά μου και την πολιτική, κοινωνική και επαγγελματική μου εμπειρία. Τους περισσότερους δεν σας γνώριζα. Σίγουρα έκανα και λάθη και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αδίκησα κάποιους.

Ένα πράγμα δεν διαπραγματεύτηκα ούτε θα διαπραγματευτώ, την αξιοπρέπεια και τις αρχές με τις οποίες έχω πορευθεί μέχρι σήμερα. Με τον «φίλο» Κυριάκο ξεκινήσαμε μαζί το 2020 την πορεία. Στη διάρκεια αυτής γνωριστήκαμε καλύτερα. Στη διάρκεια αυτής με τον Κυριάκο διαφωνήσαμε και τσακωθήκαμε πολλές φορές. Τις περισσότερες φορές υπερίσχυε η άποψή του αφού αυτός ήταν και είναι Πρόεδρος.

Αρκετές φορές «έβαλα πλάτη», επωμιζόμενος κόστος προσωπικό (ιδιαίτερα βαρύ μερικές φορές), και, φυσικά, τα προσωπικά θέματα δεν μας επηρέαζαν. Όμως σε θεσμικά θέματα ήμουν απόλυτος. Δεν πρόκειται να επεκταθώ σε άλλα ζητήματα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να προσφέρω όποτε και όταν μου ζητηθεί τιμώντας εσάς, όσους με πρότειναν και όσους με τίμησαν με την ψήφο τους για το ΔΣ. Πάντα λειτουργώντας θεσμικά και με αξιοπρέπεια (αγαθό που δεν διαπραγματεύομαι). Με φιλικούς χαιρετισμούς Στέφανος Αυγουλέας

Υ.Γ.1 Παραμένω στη διάθεσή κάθε μέλους που θα θελήσει εξηγήσεις ή διευκρινίσεις, αφού το ΔΣ της ΚΟΕ δεν είναι «βιλαέτι» κανενός.

Υ.Γ.2 Η κοινοποίηση προς έγκριση ενός Πρακτικού ΔΣ, όπου αναφέρεται αποτέλεσμα ψηφοφορίας που δεν έγινε, αποτελεί πλήγμα στη δημοκρατική και θεσμική λειτουργία της ΚΟΕ.

Υ.Γ.3 Ελπίζω να μην προκληθώ ώστε να χρειαστεί να επανέλθω.

Υ.Γ.4 Βασική αρχή μιας αποτελεσματικής και δημοκρατικής διακυβέρνησης είναι να τιμάς ότι έχεις προτείνει ή/και υποσχεθεί (ιδιαίτερα όταν είσαι Πρόεδρος)».