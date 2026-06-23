Έριξε την σπόντα του ο Μπέβερλι για Γιάννη και Χιτ: «Θα είναι ΟΚ να πάρουν μαζί του και τον Θανάση»;

Aναλυτικά όσα είπε:
«Ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP, MVP των τελικών, αμυντικός της χρονιάς, έφερε ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε πάρει τίτλο εδώ και… αιώνες. Κάθε βραβείο που υπάρχει το έχει πάρει.
Το ερώτημα είναι αν οι άλλες ομάδες θα είναι ΟΚ για να πάρουν τον Θανάση μαζί του. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Μπακς και δεν μπορούσαν να τον ανταλλάξουν μέσα στη σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Είναι δύσκολο»!
@runitbackfdtv Any team trading for #Giannis needs 2 open roster spots for the other Antetokounmpo bros 😅 Former teammate Patrick Beverley thinks that’s what’s stopped deals for the #Bucks’ generational talent in the past 🗣️ #nba ♬ original sound - Run It Back