Έριξε την σπόντα του ο Μπέβερλι για Γιάννη και Χιτ: «Θα είναι ΟΚ να πάρουν μαζί του και τον Θανάση»;

Ο Πάτρικ Μπέβερλι κλήθηκε να σχολιάσει τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ και έριξε την σπόντα του για τον Θανάση.

Aναλυτικά όσα είπε:

«Ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP, MVP των τελικών, αμυντικός της χρονιάς, έφερε ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε πάρει τίτλο εδώ και… αιώνες. Κάθε βραβείο που υπάρχει το έχει πάρει.

Το ερώτημα είναι αν οι άλλες ομάδες θα είναι ΟΚ για να πάρουν τον Θανάση μαζί του. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Μπακς και δεν μπορούσαν να τον ανταλλάξουν μέσα στη σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Είναι δύσκολο»!