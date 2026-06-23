Δολοφονία Σταυρούλας: Πώς ο δράστης προσπάθησε να «φορτώσει» το έγκλημα σε άλλον - Η σκηνοθετημένη ληστεία και οι αναλήψεις

Νέες αποκαλύψεις για τη βίαιη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, μετά τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά επιχειρήθηκε... «σκηνοθέτηση» ληστείας.

Ο δράστης αφαίρεσε τις τραπεζικές της κάρτες και πραγματοποίησε αναλήψεις από ΑΤΜ, προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση εγκληματικής ενέργειας με οικονομικό κίνητρο.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες σε τρίτο άτομο, πιθανόν αλλοδαπό εργάτη, δίνοντάς του τις κάρτες.

Οι αναλήψεις από ΑΤΜ και η απομάκρυνση της σορού

Όπως προκύπτει από την έρευνα, λίγη ώρα μετά το έγκλημα έγιναν αναλήψεις συνολικού ύψους 1.000 και 800 ευρώ με τις κάρτες του θύματος. Αργότερα, σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να απομακρύνει τη σορό από το σημείο και να την αποκρύψει σε χωράφι που σχετίζεται με τον ίδιο.

Η βίαιη επίθεση στη 45χρονη

Στην ομολογία του, ο 43χρονος αναφέρει ότι υπήρξε έντονος διαπληκτισμός με το θύμα, κατά τον οποίο χρησιμοποίησε διαδοχικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για χτύπημα με μπουκάλι, στη συνέχεια χρήση κουζινομάχαιρου και αργότερα χτύπημα με ξύλινο αντικείμενο, ενώ το θύμα εξακολουθούσε να αντιδρά.

Τι αποκάλυψε η νεκροψία-νεκροτομή

Από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι ο θάνατος επήλθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία προκλήθηκε από χτύπημα στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο.

Τα τραύματα από το μαχαίρι στον θώρακα χαρακτηρίστηκαν επιφανειακά και δεν φαίνεται να προκάλεσαν θανατηφόρα βλάβη.

Εξετάζεται το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι υπήρξε ένταση μεταξύ τους, με αναφορές σε απειλές και πιθανή αποκάλυψη προσωπικών σχέσεων προς τη σύζυγό του.

Από την πλευρά της αστυνομίας επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της υπόθεσης συνδέονται με την ομολογία του και τα ευρήματα της έρευνας, ενώ το ακριβές κίνητρο εξακολουθεί να εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Πηγή: iefimerida.gr