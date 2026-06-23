Στον ΣΚΑΪ τα καλοκαιρινά φιλικά του Παναθηναϊκού

Από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ θα μεταδοθούν τα καλοκαιρινά φιλικά του Παναθηναϊκού.

Τέσσερις φιλικούς αγώνες ανακοίνωσαν για την καλοκαιρινή προετοιμασία τους οι Πράσινοι κι άπαντες θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΪ.

Ούτως ή άλλως τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται από τη νέα σεζόν στο PAO TV, στη νέα πλατφόρμα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος και η αρχή θα γίνει από τα καλοκαιρινά φιλικά της ομάδας που θα μεταδώσει το κανάλι ιδιοκτησίας του ισχυρού άνδρα του Τριφυλλιού.

Συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου (18:00) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Ολλανδία την Χέλμοντ Σπορτ και στις 4 Ιουλίου (18:00) τον Άγιαξ.

Το επόμενο φιλικό θα είναι επί ελληνικού εδάφους με την ελβετική Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο και πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων θα υποδεχτούν τη Ραπίντ Βιέννης.

