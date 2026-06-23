Στον ΣΚΑΪ τα καλοκαιρινά φιλικά του Παναθηναϊκού

Τέσσερις φιλικούς αγώνες ανακοίνωσαν για την καλοκαιρινή προετοιμασία τους οι Πράσινοι κι άπαντες θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΪ.
Ούτως ή άλλως τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται από τη νέα σεζόν στο PAO TV, στη νέα πλατφόρμα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος και η αρχή θα γίνει από τα καλοκαιρινά φιλικά της ομάδας που θα μεταδώσει το κανάλι ιδιοκτησίας του ισχυρού άνδρα του Τριφυλλιού.
Συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου (18:00) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Ολλανδία την Χέλμοντ Σπορτ και στις 4 Ιουλίου (18:00) τον Άγιαξ.
Το επόμενο φιλικό θα είναι επί ελληνικού εδάφους με την ελβετική Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο και πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων θα υποδεχτούν τη Ραπίντ Βιέννης.